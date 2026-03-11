Sufre Morena su primer revés constitucional; desechan reforma electoral de Claudia Sheinbaum por votos que no le cedieron PVEM y PT

CDMX — En siete años de gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, por primera vez Morena no pudo imponer su supremacía a la Constitución para reformarla en materia electoral y asentar en ella la reducción del costo de las elecciones de México, entre las más caras del mundo, y con sólo 259 votos la bancada guinda aprobó el dictamen que requería las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados, por lo que la iniciativa fue desechada.

El pleno camaral sabía, desde hace semanas, que esta iniciativa no debía pasar, primero, porque era una reforma que se construyó desde el poder, y “eso no podía ser”, dijo Ivonne Ortega, lideresa de la bancada de Movimiento Ciudadano.

El debate quedó acotado en el salón de sesiones. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política sólo serían los coordinadores de los seis partidos políticos representados en San Lázaro quienes fijarían postura ante un dictamen que ni siquiera fue presentado a la asamblea.

Cinco bancadas contra una. Contra una sola mayoría, la de Morena, con 253 diputados, que lo había logrado todo en el Congreso de la Unión, pero “el éxito no es definitivo”, ni el “fracaso” fatal”, según dijo Ricardo Monreal en tribuna.

Especial atención tuvieron los discursos de los aliados de la 4T, el PVEM y el PT.

El PT reiteró la falta de diálogo en la confección de la reforma constitucional, pero lo más importante, resaltó, es que el compromiso del PT está intacto con la 4T.

“Primero decir con toda contundencia y sin ninguna duda, a nombre del Partido del Trabajo y del Grupo Parlamentario que representamos, decirle de frente y desde aquí a la Presidenta de la República que estamos al 100 por ciento con ella y al 200 por ciento con el pueblo de México”.