Trump falla para frenar tráfico de armas; México y EU ubican cuatro corredores para su trasiego

Tráfico de armas — Los 14 meses que lleva la administración de Donald Trump como huésped de la Casa Blanca no han aportado resultados positivos con su promesa de frenar el tráfico de armas hacia México, e incluso el cruce ilegal de estos artefactos sigue en aumento, aunque un avance importante es que las autoridades encargadas de la seguridad en México y del vecino país ya tienen ubicados los cuatro principales corredores fronterizos por donde grupos del crimen organizado logran hacerse de fusiles y municiones de diferentes calibres.

En septiembre de 2025, los gobiernos de México y EU firmaron el acuerdo “Misión Cortafuegos”, donde por primera vez el Gobierno de Trump se comprometió a realizar operativos rigurosos en su frontera sur para frenar el tráfico ilícito de armas hacia territorio mexicano, mientras que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum deberá hacer su parte para contener el trasiego de Fentanilo.

Responsables de ambas naciones que participan en la Misión Cortafuegos identificaron los sitios en la frontera común por donde grupos criminales llevan a cabo los trasiegos de artefactos y municiones, siendo cuatro los principales y 11 sus ramificaciones.

CRUCES

Información de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre otras, han intercambiado información con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR), lo que derivó en ubicar los principales corredores para el tráfico de armas, sieno uno de ellos entre California y Tijuana, utilizado para abastecer a grupos del crimen organizado en la costa del Pacífico y de Baja California.

Otro cruce es el de Arizona con Nogales, en Sonora, considerada una ruta crítica al ser utilizada como ruta dominada por el Cártel de Sinaloa, ya que conecta con las armerías en Phoenix y Tucson, lo que facilita los traslados hacia Sonora y Sinaloa.

La ruta entre Nuevo México y Ciudad Juárez es otro de los cruces de interés al ser punto clave de entrada para el flujo de municiones y armamento hacia Chihuahua y de ahí hacia el centro del país.

Asimismo, otra ruta prioritaria es la que conecta Texas con Tamaulipas, considerada la ruta con mayor volumen histórico de armas, ya que cruzan por Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros hacia el noreste de México.

Los reportes de la FGR y la Defensa coinciden con la ATF y el FBI en que además de estos cuatro corredores para el tráfico de armas también se han detectado 11 ramificaciones que extienden el envío de distintos calibres de artefactos hacia Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Michoacán a través de carreteras federales.

ARMAS

Información del Gabinete de Seguridad y del Departamento de Justicia de EU destacan que el Cártel de Sinaloa utiliza principalmente la ruta de Arizona para abastecerse de fusiles de alta potencia y municiones, debido a la alta concentración de armerías que hay en ese estado.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) adquiere armamento sofisticado de uso para las Fuerzas Armadas, incluyendo fusiles Barrett calibre .50 y drones. Asimismo, los cárteles del Noreste y del Golfo mantienen una demanda alta para adquirir armas largas y cortas que llegan por Tamaulipas procedentes de Arizona.

De acuerdo con las agencias de inteligencia de Estados Unidos y dependencias federales como el Departamento de Justicia (DOJ), reportan que desde el 20 de enero de 2025 hasta febrero de 2026 se han incautado 36,277 armas de diferentes calibres y más de 2.3 millones de municiones destinadas a México.

Informes de las dependencias de inteligencia de EU coincide en parte con el reciente reporte de febrero pasado de la Secretaría de la Defensa Nacional en México, de que en lo que va del sexenio se han asegurado en territorio mexicano 18,000 armas, de las cuales el 78% proviene de EU y el resto procede de Austria, Brasil, Croacia, Rusia, Serbia e Italia, entre otras naciones, siendo los estados con mayor concentración de decomisos en lo que va del 2026, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, donde los fusiles Barrett calibre .50 y lanzacohetes son los que más fueron asegurados.

CORTAFUEGOS

La Misión Cortafuegos, firmada en septiembre de 2025, establece operativos binacionales simultáneos para frenar el flujo de armas hacia México y los principales puntos de esta estrategia consisten en: Puntos de Control Espejo, que radica en el despliegue de agentes del CBP y la Guardia Nacional en ambos lados de la frontera en los 10 cruces con mayor registro de tráfico.

Rastreo e-Trace, operación en la que a México se le da acceso total a la base de datos de la ATF para identificar en tiempo real el origen y el comprador original de cada arma incautada.

La estrategia también destaca Sanciones a las Armerías, y es que la administración Trump se comprometió a revocar licencias a negocios en estados fronterizos que faciliten «compras hormiga» o ventas a prestanombres que realicen transacciones para cárteles de la droga en México.

Y un factor clave es el Intercambio de información de Inteligencia, esto, a partir de la creación de una unidad binacional con sede en Texas y cuya misión es desmantelar redes logísticas que operan mediante empresas de paquetería y carga pesada en envíos de armas y municiones.

ASEGURAMIENTOS

Un reporte de febrero pasado de la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que en los primeros dos meses del 2026, Tamaulipas y Sonora se mantienen como los principales puntos de entrada y decomiso de armas de alto poder confiscadas.

El Gabinete de Seguridad subraya que con base en información de las distintas instituciones de seguridad, Tamaulipas encabeza la lista de aseguramiento de tecnología y armas largas, como fusiles Barrett calibre .50, vehículos con blindaje artesanal, drones para vigilancia y traslado de explosivos.

En Sonora, municipios como San Luis Río Colorado y Sonoyta se han convertido en sitios donde se han reportado importantes decomisos de miles de cartuchos y armas largas vinculadas a cárteles.

Coahuila aparece también en la lista, aunque el volumen de aseguramiento de armas es menor en relación con estados vecinos, aunque se han reportado detenciones y decomisos de municiones y metanfetaminas en ciudades como Torreón.

CALIBRES

Los calibres más comunes decomisados en la frontera norte en lo que va del 2026 son 215 fusiles Barrett .50, y 137,000 cartuchos. Municiones estándar 7.62 x 39 mm, para fusiles tipo AK-47 («cuerno de chivo»).

Otros aseguramientos son la munición .223 / 5.56 mm, calibre empleado en fusiles de asalto tipo AR-15. Balas 9 mm, la más utilizada en armas cortas (pistolas). Munición 40 mm, utilizado en lanzagranadas, de los cuales se incautado 20 unidades en lo que va del 2026.

Los gobiernos de México y EU coinciden en que los cárteles han priorizado la compra de armas de grado militar como fusiles de asalto y de precisión y para ello siguen echando mano de intermediarios sin antecedentes penales que las cruzan principalmente a través de Texas y Arizona.

ENTENDIMIENTO BICENTENARIO

Las operaciones conjuntas que involucran a instituciones federales y agencias de inteligencia de ambos países se llevan a cabo en el marco del Entendimiento Bicentenario, credo en octubre del 2021 y que sustituye a la extinta Iniciativa Mérida y que se rige por un mejor intercambio de información de inteligencia entre México y EU.

Las operaciones binacionales comprenden entre otras el sistema i3 (Intelligence, Interdiction, and Investigation), estrategia operativa de Investigaciones de Seguridad Nacional y diseñada para frenar el flujo de armas hacia el sur mediante tres pilares.

Otro es el rastreo de inteligencia con el que se da seguimiento y se analizan datos de compras sospechosas en armerías de EU y que deriva en el monitoreo de redes de «compradores paja» (personas sin antecedentes que compran armas para cárteles de la droga).

Otro factor es la Interdicción, operativo en la que se vigilan en tiempo real en los puertos de salida terrestres hacia México utilizando tecnología como rayos X y unidades caninas para detectar cargamentos ocultos en vehículos.

En las áreas de Investigación se utiliza también el sistema eTrace de la ATF para vincular las armas aseguradas en escenas de violencia y homicidios en México con los traficantes de armas en suelo estadounidense, lo que permitirá desmantelar la estructura logística completa.

Este modelo busca pasar del simple decomiso en frontera a la persecución penal de las organizaciones que financian y coordinan el transporte.

