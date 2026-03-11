Vivir más, pero con menos: la desigualdad económica de las mujeres en la vejez

. Imagen: Copilot

Cada 8 de marzo hablamos de brechas salariales, violencia o participación política. Pero hay una dimensión menos visible, aunque profundamente estructurales, pues son las que se acumulan a lo largo del ciclo de vida y convergen en salud, empleo, pensiones y pobreza en la vejez, particularmente cuando se es mujer. En México, ser mujer aumenta la probabilidad de enfrentar gastos catastróficos en salud, trayectorias laborales interrumpidas, menor acceso a seguridad social, escaso acceso a pensiones contributivas y mayor vulnerabilidad en la vejez. No es un fenómeno aislado, sino el resultado acumulado de decisiones institucionales, mercados laborales segmentados y un sistema de cuidados que descansa sobre sus hombros.

Una de cada tres mujeres en el país vive en situación de pobreza y vulnerabilidad social, con brechas persistentes respecto a los hombres. Según el más reciente análisis de la política de desarrollo social, alrededor del 30–37% de las mujeres se encuentran en pobreza, coexistiendo tanto ingresos insuficientes como carencias en servicios básicos son frecuentes. Los datos muestran que los hogares con jefatura femenina tienen mayor probabilidad de experimentar gastos catastróficos por motivos de salud. Este tipo de gasto ocurre cuando el desembolso en atención médica supera un porcentaje significativo del ingreso disponible del hogar, obligando a sacrificar consumo básico o a endeudarse. En México, donde el gasto de bolsillo en salud ha sido históricamente alto, la vulnerabilidad económica femenina se amplifica.

¿Por qué ocurre esto? La explicación es estructural. Muchas mujeres jefas de hogar no solo son proveedoras económicas, sino también principales cuidadoras de hijos, personas enfermas o padres mayores. Esta doble —e incluso triple— carga limita su capacidad de insertarse en empleos formales con jornadas completas. La necesidad de flexibilidad laboral las empuja hacia el sector informal, donde no existe seguridad social ni protección ante enfermedad, más del 50% de las mexicanas tiene estas condiciones. Así, cuando aparece un padecimiento crónico en el hogar —diabetes, hipertensión, cáncer— el impacto no solo es sanitario, sino financiero.

Vejez, enfermedad y feminización de la pobreza.

Las enfermedades crónicas tienen un efecto diferenciado por género en las trayectorias laborales. En los hombres, la enfermedad suele afectar ingresos, pero frecuentemente cuentan con una pareja que asume tareas de cuidado o administración del hogar. En cambio, cuando una mujer enferma, su red de apoyo suele ser más limitada. Muchas viven solas, son viudas o sostienen hogares monoparentales. La ausencia de redes familiares o comunitarias implica que, además de enfrentar la enfermedad, deben resolver la logística del cuidado y la generación de ingresos.

El problema se agrava porque las trayectorias laborales femeninas suelen ser discontinuas. Las interrupciones por maternidad, cuidado de hijos o familiares enfermos reducen la acumulación de semanas de cotización y, por tanto, el acceso a pensiones contributivas. A lo largo del ciclo de vida, estas interrupciones generan un efecto acumulativo que se traduce en menores pensiones y menor protección social en la vejez; en 2022, solo el 25% de las mujeres mayores recibía pensión contributiva, frente a más del 41% de los hombres.

México atraviesa además un proceso de envejecimiento demográfico acelerado. Las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres —alrededor de cinco años más en promedio— lo que implica que constituyen la mayoría de la población adulta mayor. En términos porcentuales, aproximadamente el 54–55% de las personas mayores de 60 años son mujeres. Esta “feminización del envejecimiento” tiene implicaciones económicas claras: más años de vida con menores ingresos acumulados.

A esta realidad se suma la mayor probabilidad de viudez. Las mujeres tienden a casarse con hombres mayores y viven más años, lo que incrementa la proporción de viudas en edades avanzadas. La viudez implica no solo pérdida afectiva, sino reducción del ingreso del hogar. Aunque existen pensiones por viudez en el sistema formal, muchas mujeres no cumplen requisitos por trayectorias laborales informales propias o de sus parejas. El resultado es mayor probabilidad de vivir solas y mayor riesgo de pobreza.

La probabilidad de vivir sola en la vejez es significativamente más alta entre mujeres que entre hombres. Vivir sola no es sinónimo automático de pobreza, pero en contextos de baja protección social aumenta la vulnerabilidad. Un solo ingreso, cuando existe, debe cubrir vivienda, alimentación, medicamentos y cuidados de largo plazo. La carga financiera de enfermedades crónicas se vuelve entonces más pesada. En la siguiente gráfica se muestra que los hombres tienen mayor acceso a una pensión contributiva (asociada a jubilación de trabajo formal), casi 16% más que las mujeres. Y es un dato que no ve que cambie en el corto plazo.

En este escenario, las pensiones no contributivas representan un alivio parcial, dado que los programas de transferencias universales para adultos mayores han ampliado la cobertura y reducido la pobreza extrema en la vejez. Para muchas mujeres que nunca cotizaron o que lo hicieron de manera insuficiente, estas pensiones constituyen su principal fuente de ingreso estable. Desde el punto de vista distributivo, han tenido un efecto progresivo. Sin embargo, este avance convive con un deterioro en la provisión de servicios públicos de salud después de la desaparición del Seguro Popular y las dificultades que se enfrentan en los últimos años para concretar nuevos esquemas institucionales de salud para población que trabajó de manera informal. La incertidumbre en la cobertura, el desabasto de medicamentos y la fragmentación del sistema han aumentado el gasto de bolsillo para muchos hogares. Así, el ingreso adicional de la pensión puede verse absorbido por mayores costos médicos.

El resultado es una ecuación preocupante: mayor esperanza de vida femenina, pero con más años vividos en condiciones de precariedad económica y sanitaria. Menores pensiones contributivas, mayor dependencia de transferencias públicas y mayor exposición a enfermedades crónicas. Desde la economía de la salud, esto plantea un desafío doble: cómo financiar sistemas sostenibles de atención para enfermedades de largo plazo y cómo diseñar mecanismos que no reproduzcan desigualdades de género acumuladas.

La discusión del 8M no debería limitarse a la brecha salarial actual, sino incorporar estos conceptos en el ciclo de vida pues la desigualdad no comienza en la vejez; se construye a lo largo del ciclo de vida. Cada interrupción laboral por cuidado no remunerado, cada empleo informal aceptado por necesidad de flexibilidad, cada enfermedad crónica mal atendida, se convierte en un eslabón más de una cadena que culmina en mayor pobreza en la vejez, particularmente femenina.

¿Qué implicaría una política pública con enfoque de género en este ámbito?

Al menos cuatro consideraciones: Primero, reconocer el trabajo de cuidados como componente económico central y no como externalidad familiar. Segundo, fortalecer la formalización laboral con esquemas flexibles que no penalicen la maternidad o el cuidado. Tercero, garantizar cobertura efectiva de enfermedades crónicas para reducir gasto catastrófico. Y cuarto, dimensionar la brecha persistente de acceso a pensiones vinculadas al empleo formal, un factor central en la vulnerabilidad económica en la vejez.

Envejecer siendo mujer en México no debería significar enfrentar sola la enfermedad ni elegir entre medicamentos y alimentación. La desigualdad de género también se mide en la probabilidad de empobrecer cuando se enferma y en la calidad de vida en los años finales. Este 8 de marzo conviene recordar que la justicia económica también pasa por garantizar que vivir más no signifique vivir peor.

* La autora es profesora-investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Su correo es gabriela.luna@ibero.mx.