Centros LIBRE contó con una inversión de 5 millones 668 mil 140 pesos

Centros LIBRE en Sinaloa

Durante la transmisión de la mañanera, la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum, junto con el gobernador de Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya, informaron que los Centros Libre tuvieron una inversión de 5 millones 668 mil 140 pesos.

Los Centros LIBRE es una iniciativa gubernamental en favor de los derechos y bienestar de las mujeres, cuyos espacios están destinados para acompañar, orientar y fortalecer a las mexicanas.

Durante la trasmisión se contó con la presencia de:

La Secretaria de las mujeres de Sinaloa, Lcda. Ana Francis Chiquete Elizalde.

La coordinadora de los Centros LIBRE de Sinaloa, Ing. Paola Sauceda Araiza y

Profesionales y mujeres que integran los Centros LIBRE de Culiacán.

“Desde la secretaría de las Mujeres trabajamos para que cada Centro LIBRE sea un lugar cercano a la comunidad, donde las mujeres puedan encontrar apoyo, fortalecer su autonomía y avanzar hacia una vida libre de violencias”, mencionó Ana Francis

Los Centros LIBRE, cuyo acrónimo significa Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes comunitarias y Emancipación para las mujeres, brinda servicios psicológicos, jurídicos y de trabajo social en todos los municipios del estado, “Sinaloa encabezará la lista de 10 estados que tienen cobertura total en este 2026″, expresó la secretaria.