Claudia Sheinbaum explica su Plan B para la Reforma Electoral: “Se trata de quitar privilegios y fortalecer la democracia”

Claudia Sheinbaum La presidenta negó que el rechazo de la Reforma Electoral fuera una derrota y señaló que seguirán trabajando por erradicar los privilegios.

Luego de que la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Poder Ejecutivo explicó en su conferencia Mañanera lo que será “El Plan B”. La mandataria recalcó la importancia de insistir con el cambio a esta legislación para reducir los privilegios a cargo del dinero público así como la mejora de la democracia a través de la elección directa y por votación para cada representante, dejando de fuera a las y los plurinominales.

¿Cómo será el Plan B de Claudia Sheinbaum para la Reforma Electoral?

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la Reforma Electoral tiene que ver con la continuación de la visión que tiene “La Cuarta Transformación”, iniciada el sexenio pasado para utilizar la mayor parte del dinero del erario para las necesidades de la ciudadanía, erradicar la corrupción y fortalecer la representación ciudadana con funcionarios electos directamente.

“Durante años, hasta la llegada de AMLO al gobierno, nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Ese ese el objetivo (...) La Reforma Electoral que presentamos tiene el objetivo de acabar con los privilegios. En este caso de los partidos políticos e instituciones electorales, porque al pueblo de México, lo vimos en las encuestas, le parece excesivo la cantidad de recursos públicos a los partidos políticos.” señaló Sheinbaum.

Quitar privilegios a partidos e institutos electorales

En primera instancia, la presidenta de México hizo énfasis a que el principal objetivo de la reforma es erradicar los privilegios, quitando recursos económicos a partidos políticos así como institutos electorales locales que “duplican funciones”.

“Al pueblo de México le parece excesivo que los consejeros del INE sigan ganando más que la presidenta. Excesivo que se repitan funciones en Institutos Electorales locales y que se destinen muchos recursos para grandes salarios mientras hay muchas necesidades en los municipios.

¿Qué caso tiene que el recurso público se destine a grandes salarios camionetas, comidas? Esa es una esencia del cambio del poder judicial, los privilegios de los antiguos ministros de la corte. Con recursos del pueblo se pagaban a gente que trabajaba en su casa, boletos de espectáculos o enormes lujos. "

Elección directa de las y los representantes

En otro de los puntos controversiales de la reforma, estaba el tema de las diputaciones plurinominales. De acuerdo con la propuesta, ya no se estarían utilizando estas figuras, sino que quienes ocupen estos puestos sea por elección popular en vez de asignación directa de los partidos políticos.

“Nuestra lucha sigue siendo porque el recurso público se vaya a la gente y fortalecer la participación ciudadana. La verdadera democracia, la democracia del pueblo. Que la gente elija a los diputados, que puedan decidir de sus municipios, de sus estados”

¿Cuándo se presentará el Plan B?

Finalmente, Sheinbaum señaló que el próximo 16 de marzo será cuando se envíe la nueva propuesta de Reforma Electoral denominada como “Plan B”.

“¿En qué consiste el Plan B? En lo mismo, seguir disminuyendo los privilegios de aquellos que todavía tienen exceso en los recursos públicos. La vamos a enviar el lunes y vamos a ver a qué cámara enviarlas. Espero que pase, si no pasa, pues no pasa nada. Pero nosotros tenemos un mandato y una convicción, un principio. No se los olvida de dónde vinimos. Si algo ha demostrado es que la honestidad, austeridad, quitar privilegios da resultados. Vamos a avanzar. ¿Quién va a estar en desacuerdo?"