CURP Biométrica 2026: ¿Es obligatoria para el IMSS? guía para agendar fecha y tramitarla (Gobierno de México)

La CURP biométrica comenzará a incorporarse gradualmente en trámites del Instituto Mexicano del Seguro Social durante 2026. Sin embargo, no será obligatoria para todos los trámites por ahora, ya que las autoridades implementarán este sistema de manera progresiva.

De acuerdo con información oficial, este documento incluirá datos biométricos como huellas dactilares y fotografía, con el objetivo de mejorar la identificación de las personas y agilizar los servicios gubernamentales.

¿La CURP biométrica será obligatoria en el IMSS?

El IMSS comenzará a solicitar la CURP biométrica en algunos trámites presenciales, pero si una persona aún no cuenta con ella podrá seguir usando una identificación oficial con fotografía, como la credencial del INE o el pasaporte.

Esto significa que, durante la etapa inicial, no es un requisito obligatorio para todos los derechohabientes, aunque su uso se irá ampliando conforme avance la digitalización de los servicios del instituto.

¿Cuándo comenzará a pedirse en el IMSS?

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la medida podría empezar a aplicarse a partir del 17 de marzo de 2026, cuando entre en vigor la modernización de algunos trámites del IMSS.

El objetivo es que, con el tiempo, la CURP con datos biométricos se convierta en un medio de identificación oficial único para distintos servicios del gobierno.