Denuncia diputada del PT atentado a la vida democrática al exhibirse mantas de quienes votaron contra reforma electoral

CDMX — La diputada petista Martha Aracely Cruz Jiménez denunció que un día después de que se desechara la reforma constitucional en materia electoral aparecieron en Oaxaca mantas con su imagen y de otros legisladores que votaron contra la iniciativa presidencial, lo que es un intento de intimidación política y un grave atentado contra la vida democrática.

Cruz Jiménez pidió a las autoridades de ese estado que se investiguen, esclarezcan y sancionen a los responsables de estos hechos. “No podemos permitir que nuestro estado se utilice en mecanismos de presión política que recuerdan las prácticas de intimidación propias del crimen organizado”, dijo.

La petista aseguró que la colocación de estas mantas refleja prácticas de presión política similares a las utilizadas por el crimen organizado y grupos de influencia para silenciar el debate democrático

“El pluralismo implica respeto a la diversidad política, respeto al voto parlamentario, respeto a las instituciones. Cuando se intenta señalar públicamente a legisladoras o legisladores por ejercer su derecho constitucional a votar conforme a su conciencia, se vulnera el principio básico del sistema democrático”, afirmó.

La legisladora enfatizó que el voto de las y los legisladores del PT se realiza conforme a las convicciones y al mandato ciudadano, y que su labor legislativa ha estado siempre orientada a defender a las comunidades y los derechos de las y los oaxaqueños.

Dejó en claro que el PT votó en contra de esta iniciativa, porque no fue analizada a profundidad.