Detienen a Yair ‘N’, presunto líder de célula delictiva en Colima; aseguran más de 270 kilos de fentanilo

Detención de Yair N La SSPC informó de la retención de 14 millones de dosis durante el operativo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este jueves sobre un importante operativo en el municipio de Villa de Álvarez, donde se decomisaron más de 270 kilogramos de fentanilo, equivalentes a aproximadamente 14 millones de dosis y se detuvo a siete personas, entre ellas Yair “N”, identificado como líder de una célula dedicada al tráfico y venta de fentanilo y metanfetamina.

Harfuch informa del aseguramiento de 270 kilos de fentanilo

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que el resultado se logró gracias a dos acciones operativas derivadas de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad Nacional y del intercambio de información constante con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , y como resultado del intercambio constante de información con @DEAHQ, se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez,… pic.twitter.com/D4rMwYlqJO — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 12, 2026

“Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y como resultado del intercambio constante de información con la DEA, se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez”, precisó García Harfuch, según reportes de medios especializados

Durante los operativos, autoridades localizaron y aseguraron dos inmuebles utilizados como puntos de almacenamiento de narcóticos. En total, fueron detenidas siete personas, incluyendo a Yair “N”, señalado como presunto líder de la célula criminal. Las otras seis personas también fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

El decomiso incluye fentanilo en polvo y en pastillas. Según las estimaciones oficiales, las más de 270 kilos decomisadas representan alrededor de 14 millones de dosis que no llegarán a las calles, lo que representa un golpe significativo al tráfico de esta sustancia altamente letal.

Este operativo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el gobierno federal, que en los últimos meses ha registrado importantes decomisos de drogas sintéticas y detenciones de líderes criminales en coordinación con autoridades estadounidenses.