Ejecutan a líder priista en Guerrero; PRI exige castigo

Claudia Ivett Rodríguez, lideresa priista en Guerrero

Un grupo de sujetos armados ejecutó a la lideresa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la región de la Costa Chica de Guerrero, Claudia Ivett Rodríguez.

De acuerdo con los reportes, la líder priista fue atacada a balazos la noche del miércoles 11 de marzo, mientras se encontraba en su tienda ubicada sobre la carretera federal en Ometepec.

Según los reportes, un grupo de sujetos ingresó al local y abatieron la también ex autoridad comunitaria.

Rodríguez contaba con una trayectoria dentro del priismo local y se había desempeñó como comisaria municipal de la comunidad de Milpillas, cargo que ocupó en dos ocasiones, de acuerdo con el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Guerrero.

La dirigencia nacional del PRI condenó lo que llamó el “cobarde asesinato” de Rodríguez Hernández y exigió castigo para los responsables pues que este crimen no puede quedar impune.

La dirigencia tricolor encabezada por Alejandro Moreno lamentó que la violencia que vive nuestro país sigue cobrando vidas y lastimando a familias mexicanas.

“Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, justicia para Claudia Ivette y castigo para los responsables”, exigió

El tricolor se solidarizó con la familia de Rodríguez Hernández , amistades y con toda la militancia priista de Guerrero en este momento de profundo dolor.

Guerrero es uno de los estados más violentos de México y concentra un elevado número de homicidios, en un contexto en el que el Gobierno Federal asegura que los asesinatos han caído un 44 por ciento en los primeros 17 meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

El Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) también condenó el asesinato de la política y exigió justicia y una investigación a fondo por parte de las autoridades del estado.

Por su parte, el senador Manuel Añorve Baños destacó el crimen como un acto cobarde y pidió resultados en la investigación para evitar que el caso quede impune.

“Condeno el cobarde asesinato de Claudia Ivett Rodríguez Estrada, líder del PRI en la Costa Chica de Guerrero. Exigimos una investigación a fondo y resultados inmediatos. Este crimen no puede quedar impune”, se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Añorve también expresó su respaldo al dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y manifestó solidaridad con la familia y seres queridos de la dirigente asesinada.