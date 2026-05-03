Reconoce Alfonso Durazo “intrigas” en Morena; “hay voces internas que buscan sembrar dudas”, alerta

Alfonso Durazo dialoga con la dirigente saliente de Morena, Luisa María Alcalde mientras Andy López Beltrán observa

En medio de la incertidumbre, caras largas y la ausencia del gobernador con licencia, de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el l presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador de Sonora, Arturo Durazo advirtió presiones externas, internas “campañas de desprestigio” y hasta intrigas al interior de Morena que buscan debilitar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Advirtió que existen voces, incluso dentro del movimiento, que intentan generar incertidumbre sobre el rumbo político actual, aprovechando la recientes investigaciones y señalamientos contra figuras del partido en el norte del país en especifico en Sinaloa.

“Hay también voces internas que buscan sembrar dudas sobre el rumbo de nuestro proyecto. Vivimos campañas de desprestigio y apuestas externas e internas por nuestro desgaste, frente a ello, hay que cuidar a Morena”, alertó

Ante la cúpula morenista, gobernadores, dirigentes y legisladores, Durazo reconoció tensiones internas y pidió a los morenistas dejar de lado la intriga y la “política pequeña” pues no podrán defender el país si están enfrascados en pleitos menores y ambiciones personales.

“No nos metamos en la política pequeña, aquella de la intriga, esa que nos divide, nos desgasta políticamente y nos enferma el alma. La defensa de México exige de nuestra cohesión política”, estableció

Un país –insistió--no puede defender con fuerza su soberanía si su movimiento transformador se distrae en pleitos menores, en ambiciones personales o en disputa que sólo sirven a quienes quieren verlos divididos.

En ese sentido recalcó que la unidad al interior del movimiento, se vuelve estratégica y les recordó que aspirar no es traicionar, competir no es dividir y debatir no es destruir.

“No luchamos tantos años para abrirle de nuevo la puerta a quienes hicieron del gobierno un negocio, de la política un privilegio y del pueblo un tapete”, indicó

Durazo insistió en que al interior de Morena no caben los adversarios y les recordó que esos están afuera.

“Esos están en quienes alzan su dedo flamígero y acusan sin pruebas, están en los analistas que presentan cualquier incidente de gobierno como una crisis apocalíptica, están en quienes buscan debilitarnos denostando a nuestro movimiento y a quienes lo integramos”, aseveró