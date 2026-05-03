Morena celebra su Consejo Nacional Extraordinario para fortalecer su esencia y compromiso con el pueblo

Cdmx. En el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena se eligió a Ariadna Montiel como nueva Presidenta del comité Directivo Nacional de Morena confirmando la fuerza histórica del movimiento de transformación, su vocación democrática y su compromiso con el pueblo de México.

La senadora Olga Sosa Ruiz reconoció y felicitó a Luisa María Alcalde Luján, quien concluyó una etapa importante al frente de Morena para asumir una nueva responsabilidad como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, por invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su trabajo deja organización, claridad y resultados. Más de 12 millones de afiliadas y afiliados, más de 71 mil Comités Seccionales, más de dos mil Consejos Municipales, mayoría legislativa, presencia territorial y una fuerza política que sigue creciendo desde abajo, con el pueblo y para el pueblo.

La senadora expresó también su mensaje de respaldo a Ariadna Montiel Reyes, nueva presidenta nacional de Morena. Su trayectoria, sensibilidad social y experiencia al frente de la política de bienestar representan una garantía de cercanía, organización y compromiso con quienes más han sostenido esta transformación. Las mujeres, los adultos mayores, las familias trabajadoras, los jóvenes y las comunidades que durante décadas fueron olvidadas.

La legisladora expreso su respaldo a Citlalli Hernández Mora, quien desde la Comisión Nacional de Elecciones asume la responsabilidad estratégica de fortalecer la unidad, construir consensos y conducir con madurez los procesos internos de Morena.

“Morena es el instrumento político de una transformación profunda. Nació para devolverle dignidad a la vida pública, para poner primero al pueblo y para demostrar que el poder encuentra su sentido cuando se convierte en bienestar, justicia y esperanza”, dijo.

La senadora Sosa Ruiz reconoció que servir con honestidad, con cercanía y con conciencia histórica, es una tarea del movimiento, servir entendiendo que cada decisión pública tiene rostro, nombre e historia. “Servir implica escuchar, caminar el territorio, acompañar a quien más lo necesita y nunca olvidar de dónde venimos”.

El movimiento se renueva sin perder su esencia al convocar al pueblo para construir un país más justo, más igualitario y más humano; y en Tamaulipas, con el gobernador Américo Villarreal Anaya, se impulsa la transformación humanista en el estado.