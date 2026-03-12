IMSS: reducción de registros patronales, no significa pérdida de empleos

IMSS y sus registros patronales Eduardo Alcaraz, titular de la Unidad de Incorporación al IMSS y Gonzalo Castillo (de lentes), coordinador de Planeación y Evaluación del instituto en entrevista con Crónica

La disminución en el número de registros patronales no significa una reducción de empleos en el país, sino que se trata de ajustes ocasionados por diversas causas.

Así lo señalaron Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social y Gonzalo Castillo, coordinador de Planeación y Evaluación del IMSS, quienes, en entrevista con Crónica, enfatizaron que los mecanismos de supervisión con los que cuenta hoy el Instituto, permite identificar irregularidades en alguna empresa, prácticamente en 24 horas, tiempo récord, si se toma en cuenta que antes esta labor llevaba varios meses.

En las oficinas centrales del IMSS, Gonzalo Castillo puntualizó que contrario a lo que algunos piensan, “lo que se ha observado, es un incremento en el número de empleos”, en tanto que el tema de la disminución o destrucción de registros patronales tiene que ver con diversos factores, entre ellos aspectos administrativos.

Amplió que la reducción de este tipo de registros también puede estar relacionada a “candados de carácter administrativo, como en empresas de uno a cinco trabajadores, derivado de una implementación que se hizo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en cual se tiene la obligación de dar el domicilio de la persona, y esto genera que no haya tanta creación de registros patronales”.

Otra situación, abundó, fue con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas, ya que muchas personas pensaron que tenían que generar sus registros patronales para cumplir con este REPSE “y al ver que esto no les aplicaba comenzaron a dar de baja esos registros que crearon”, pero no se trata de empresas desaparecidas ni pérdida de empleos, insistió.

Al respecto, resaltó que el Seguro Social ha observado un hecho histórico: “por primera vez hay más personas morales que físicas con registros patronales. Otro punto relevante es que un registro patronal no es una empresa, es decir un RFC puede tener múltiples registros patronales dependiendo del giro de las empresas que se tengan y las necesidades que tengan”.

Candados y mejoras administrativas

En su oportunidad, Eduardo Alcaraz Prous, subrayó que en la actualidad con todos los candados y mejoras administrativas para bloquear posibles simulaciones genera la contención.

Hoy con la analítica de datos se detecta cuando un patrón está simulando, antes eso llevaba meses, pero hoy “nos damos cuenta prácticamente 24 horas después, y cuando se ve una empresa sospechosa se manda inmediatamente a supervisar, a verificar que existe esta relación laboral y en caso de que no sea así se da de baja... Pasamos, por poner una cifra, de seis meses antes, a darnos cuenta en 24 horas”.

Recordó además, que el registro patronal, que es la clave administrativa con la cual una empresa, persona física o moral se da de alta ante el IMSS para realizar sus movimientos afiliatorios de alta de trabajadores y cambios salariales, y el IMSS verifica esos datos.

Asimismo, puntualizó que una empresa puede tener más de un registro patronal en la misma localidad, con base en el reglamento de la Ley del Seguro Social.

El sector de la construcción puede tener solo uno registro por municipio, aunque tenga varios centros de trabajo, eso tiene que ver con el seguro de riesgo de trabajo y cada patrón lo paga con base en la siniestralidad al que están expuestos los empleados.

Con la finalidad de proteger esta siniestralidad no se pueden abrir muchos registros patronales que busquen `pulverizar´ ese registro patronal y pagar menos cuotas.

Aclaró que este sector productivo puede tener un registro patronal por cada obra, y si se construyen cinco edificios en un mismo municipio, contar con 10 registros patronales en el cual cada trabajador está asociado a cada una de las obras, pero no es el caso de la maquila, ya que si hay dos en el mismo municipio “deberá tener un solo registro patronal”.

Eduardo Alcaraz, abundó, que la disminución en el número de estos registros solo se observa en patrones con menos de cinco empleados, por el control para que las altas de personas físicas hoy se vinculan con el SAT”.

Si una persona quiere darse de alta en el IMSS debe tener registrado su domicilio verificado ante el SAT, candado que se puso en agosto del 2024, y fue cuando comenzaron a desacelerarse los registros patronales.

“Si separamos la relación de trabajadores asociados a registros patronales por tamaño de empresa, exclusivamente las de menos de cinco trabajadores son las que están disminuyendo y las otras están aumentando, es decir: el empleo sí está creciendo”.

Ello, puede ser por fusiones de empresas en un sólo registro patronal en una empresa más grande, pero los empleos siguen siendo los mismos.

Analítica de datos

Respecto a lo que sucede cuando se detectan registros patronales incorrectos en un mismo municipio, Alcaraz Prous, enfatizó que los sistemas institucionales son más avanzados hoy con la analítica de datos, la inteligencia artificial, el big data, lo que permite al instituto detecta simulaciones laborales.

Se acude a verificar el domicilio o su puesto domicilio de la empresa y constatar si existe el centro de trabajo, y si se demuestra que no existe ese registro patronal se le da de baja, lo que también se refleja en la cifra de registros patronales.

Hoy el IMSS con la capacidad analítica que tiene, hace revisiones de manera virtual de los movimientos afiliatorios que realizan un millón de patrones, se analizan todos los días y se observan patrones de comportamiento de las empresas para detectar aquellas que se dieron de alta, digamos, de una manera sospechosa y de inmediato se realizan procesos de auditoría para verificar a ese centro de trabajo.

Todos los meses más o menos en el IMSS se dan de alta y baja 20,000 empresas y de trabajadores alrededor de un millón de personas. Esa analítica se hace todos los días y las altas que se estiman sospechosas, se mandan a los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD`s) para que vayan a supervisar las que son sospechosas.