Operativos de seguridad dejan detenciones, armas y droga asegurada en nueve estados

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre diversas acciones operativas realizadas el 11 de marzo de 2026 en distintos puntos del país, que derivaron en detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego, drogas, vehículos y otros objetos ilícitos.

Los operativos se llevaron a cabo de manera coordinada entre corporaciones federales y estatales en Baja California, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad de México, la cual contempla cuatro ejes principales: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

Aseguran metanfetamina en Baja California

En Tecate, elementos de la Guardia Nacional de México y del Ejército Mexicano aseguraron seis armas largas, 15 cargadores y 950 cartuchos.

Mientras que en Tijuana, personal militar detuvo a una persona que viajaba en un vehículo con 60 kilos de metanfetamina.

En otro operativo en la colonia Desarrollo Urbano de esa misma ciudad, elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, la Fiscalía General de la República y la policía estatal detuvieron a una persona y aseguraron 112 kilos de metanfetamina, además de un vehículo.

Detenciones y cateos en diversos estados

En Villa Unión, Coahuila, autoridades federales detuvieron a un sujeto que cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, requerido por la Drug Enforcement Administration por delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

En Guadalajara, Jalisco, elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía estatal catearon cinco inmuebles y detuvieron a cinco personas acusadas de quebrantar sellos en fincas que ya habían sido aseguradas previamente.

Por su parte, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, autoridades federales y estatales catearon 12 inmuebles y aseguraron 98 máquinas tragamonedas.

Armas y explosivos asegurados en Sinaloa

En Culiacán, Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la policía estatal detuvieron a ocho personas y aseguraron ocho armas largas, dos armas cortas, 42 cargadores, 1,215 cartuchos, ocho chalecos tácticos, dos vehículos y una motocicleta.

En otro punto de la misma ciudad, militares detuvieron a dos sujetos, uno de ellos menor de edad, y aseguraron cinco armas largas, 14 cargadores y 408 cartuchos.

Además, el Ejército localizó 10 artefactos explosivos improvisados habilitados para ser lanzados mediante dron.

Drogas y órdenes de aprehensión en otros estados

En Opodepe, Sonora, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas tras inspeccionar un autobús, donde aseguraron siete kilos de cocaína y 25 kilos de goma de opio.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, autoridades federales realizaron la deportación controlada de un sujeto con orden de aprehensión, como parte de mecanismos de cooperación internacional.

En San Juan Totolac, Tlaxcala, autoridades federales y estatales ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Finalmente, en Minatitlán, Veracruz, elementos federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra una persona acusada de delitos en materia de hidrocarburos.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para combatir delitos de alto impacto y fortalecer las labores de seguridad en el país.