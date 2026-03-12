Cambio clave en el gabinete estatal Óscar Rentería renuncia como secretario de Seguridad de Sinaloa

La noche de este jueves se confirmó la renuncia de Óscar Rentería Schazarino como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa. La salida del funcionario ocurre en medio de un contexto complejo en materia de seguridad en la entidad, uno de los temas que más atención ha concentrado por parte de autoridades estatales y federales en los últimos meses.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha detallado públicamente los motivos que llevaron a la dimisión del funcionario. Sin embargo, la noticia generó reacciones inmediatas dentro del ámbito político y de seguridad, al tratarse de una de las posiciones clave dentro de la administración estatal.

Salida del funcionario se confirma la noche de este jueves

Diversos reportes señalaron que la renuncia fue presentada al gobernador Rubén Rocha Moya, quien deberá determinar en los próximos días quién ocupará el cargo de manera provisional o definitiva dentro de la Secretaría de Seguridad Pública.

La dependencia es una de las áreas estratégicas dentro del gobierno estatal, ya que coordina las acciones de seguridad y la colaboración con corporaciones federales, así como la implementación de operativos en distintos municipios de Sinaloa.

Un cargo clave en la estrategia de seguridad estatal

Óscar Rentería Schazarino asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública con la responsabilidad de fortalecer la estrategia de seguridad en el estado. Su gestión estuvo marcada por la coordinación con fuerzas federales y el despliegue de operativos para atender distintos focos de violencia.

El puesto implica una estrecha colaboración con instituciones como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y otras corporaciones encargadas de las tareas de seguridad en la entidad.

Contexto de seguridad en la entidad

La renuncia del funcionario se produce en un momento en el que Sinaloa continúa enfrentando desafíos en materia de seguridad pública. Diversos municipios del estado han registrado episodios de violencia que han obligado a reforzar las estrategias de vigilancia y coordinación institucional.

Ante este panorama, el cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública genera expectativas sobre la continuidad o ajustes en las acciones que se implementan para atender la situación en la entidad.

Gobierno estatal deberá definir a su relevo

Tras la salida de Rentería Schazarino, el gobierno de Sinaloa tendrá que nombrar a la persona que quedará al frente de la dependencia encargada de la seguridad estatal. Este proceso suele implicar evaluaciones internas y consultas con autoridades federales.

El nombramiento del nuevo titular será clave para dar continuidad a las acciones de seguridad en el estado, así como para mantener la coordinación con las distintas corporaciones encargadas de atender los retos en materia de seguridad pública.