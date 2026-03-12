Préstamos ISSSTE para pensionados: ¿Cómo y quién puede pedirlos?

Los pensionados y jubilados afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado también pueden acceder a los préstamos personales del ISSSTE, un apoyo económico que forma parte de las prestaciones del instituto para sus derechohabientes.

Estos créditos están disponibles durante 2026 y pueden solicitarse a través del sistema electrónico del instituto, siempre que el beneficiario cumpla con ciertos requisitos básicos.

¿Quién puede solicitar los préstamos del ISSSTE?

El programa está dirigido a personas que sean trabajadores activos, jubilados o pensionados afiliados al ISSSTE. Para poder pedir el préstamo, es necesario cumplir con lo siguiente:

Ser derechohabiente del ISSSTE.

Tener al menos seis meses de afiliación al sistema.

al sistema. No contar con adeudos o préstamos vigentes con el instituto.

con el instituto. Tener capacidad de pago que no exceda el 50% de la pensión o salario.

Además, los solicitantes deben presentar documentos básicos como identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de percepciones y un estado de cuenta bancario.

¿Cómo solicitar un préstamo del ISSSTE?

El trámite se realiza principalmente en línea a través del sistema de préstamos del instituto. El proceso general es el siguiente:

Ingresar al portal de préstamos del ISSSTE. Seleccionar la opción “Registro para asignación”. Capturar el CURP y llenar el formulario con datos personales. Enviar la solicitud y esperar la asignación del crédito.

Desde 2026, el ISSSTE modificó el esquema para que la asignación se revise semanalmente, lo que reduce los tiempos de espera para recibir el crédito.

¿Cuánto dinero pueden prestar?

El monto del préstamo depende del tipo de crédito y del perfil del solicitante. En algunos casos, los préstamos pueden ir desde alrededor de 30 mil pesos hasta más de 200 mil pesos, mientras que los créditos dirigidos específicamente a pensionados pueden rondar los 40 mil pesos.

Este programa forma parte de las prestaciones económicas del ISSSTE y busca apoyar a los derechohabientes para cubrir gastos personales, emergencias o compra de bienes duraderos.