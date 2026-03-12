Semarnat fortalece con Zacatecas proyectos en materia ambiental e hídrica

Proyectos en materia ambiental e hídrica

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, realizó el 11 de marzo una visita de trabajo en Zacatecas donde se reunió con autoridades estatales, comunidades y el sector empresarial para impulsar proyectos prioritarios en materia de gestión ambiental, hídrica y territorial.

La titular de la Semarnat sostuvo un encuentro con el gobernador David Monreal Ávila para dialogar sobre la gestión sostenible del agua, administración de presas, conservación de ecosistemas y minería sostenible. “El agua es un tema fundamental para el desarrollo de Zacatecas, por eso es tan importante impulsar proyectos que fortalezcan su preservación y gestión sostenible, incorporando soluciones basadas en la naturaleza que permitan cuidar los acuíferos y garantizar su disponibilidad para las comunidades”, manifestó.

Asimismo, señaló que la minería es una actividad estratégica para el desarrollo económico de estados como Zacatecas, pero debe avanzar bajo criterios claros de sustentabilidad, garantizando el cuidado del agua, la protección del territorio y la remediación ambiental una vez concluida la operación. “En Semarnat evaluamos cada proyecto con rigor ambiental para asegurar que incluya el cuidado del agua, la compensación del uso del suelo y la remediación de los sitios intervenidos”, manifestó.

Por su parte, Monreal reconoció el compromiso y respaldo de la secretaria Bárcena en el desarrollo del estado. “Su acompañamiento ha sido clave para avanzar en proyectos estratégicos, siempre con una visión de responsabilidad ambiental, la finalidad de esta visita es desarrollar estrategias para consolidar prácticas sustentables y responsables en los ecosistemas zacatecanos”, expresó.

Al término de la reunión, visitaron la comunidad El Maguey, donde se presentó el proyecto Aguas Firmes, iniciativa impulsada por Grupo Modelo y recorrieron los polígonos en los que se implementan soluciones basadas en la naturaleza para la conservación de suelos y agua, como presas de gavión, bordos en contorno, barreras de piedra acomodada, reforestación y restauración de cárcavas, acciones que forman parte de los trabajos de restauración implementados en la región con la participación de comunidades locales.

El proyecto Aguas Firmes contribuirá a la seguridad hídrica de los acuíferos de Apan (Hidalgo), Calera (Zacatecas) y el Valle de México, mediante acciones de restauración ambiental, manejo sustentable del territorio y fortalecimiento de prácticas agrícolas sostenibles que favorezcan la recarga de agua.

“La seguridad hídrica de México requiere sumar esfuerzos entre gobiernos, comunidades y sector privado. Iniciativas como Aguas Firmes demuestran que, cuando se combinan soluciones basadas en la naturaleza, restauración de suelos y prácticas agrícolas sustentables, es posible fortalecer los acuíferos y construir resiliencia frente al cambio climático, desde Semarnat impulsamos alianzas que integren conocimiento técnico, participación comunitaria y responsabilidad del sector privado para proteger los acuíferos y garantizar la seguridad hídrica en regiones clave como Zacatecas”, enfatizó Bárcena Ibarra.

Posteriormente, la titular de la Semarnat y el gobernador zacateco visitaron una parcela en la comunidad Cieneguillas donde observaron prácticas de agricultura sustentable y manejo del suelo, orientadas a mejorar la infiltración de agua, conservar la humedad del suelo y fortalecer la productividad agrícola.

En la visita, productores locales y especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) presentaron prácticas como rotación de cultivos, incorporación de rastrojo, análisis de suelo y manejo eficiente del agua, que forman parte de las acciones de agricultura sustentable impulsadas en el marco del proyecto.

Finalmente, la secretaria y el gobernador visitaron la Cervecería Modelo, donde conocieron iniciativas orientadas al uso eficiente del agua, la economía circular y la reducción de emisiones dentro de las operaciones industriales.

En el recorrido se presentaron avances en materia de sostenibilidad, entre ellos mejoras en la eficiencia del uso del agua en los procesos productivos, el uso creciente de energías renovables y el fortalecimiento de esquemas de reutilización y reciclaje de envases, acciones que contribuyen a reducir el impacto ambiental de las operaciones industriales.