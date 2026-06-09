Segob y gobierno capitalino refuerzan coordinación para atender movilizaciones de la CNTE

CNTE

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que mantendrá la coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para garantizar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica durante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante una conferencia conjunta con autoridades capitalinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina, informó que personal federal estuvo presente por segundo día consecutivo en la caseta de Tlalpan con el propósito de verificar las condiciones de seguridad y garantizar que las personas pudieran transitar en un ambiente de paz.

Medina subrayó que la intervención se realizó luego de denuncias ciudadanas sobre la posible presencia de actos o artefactos que pudieran afectar las actividades en la zona. Indicó que se estableció diálogo con las personas que se encontraban en el lugar, entre ellas estudiantes, con quienes se lograron avances positivos.

El funcionario federal destacó que la Segob continuará el diálogo y la construcción de acuerdos, con el objetivo de hacer compatibles el ejercicio de los derechos y las libertades con el derecho de niñas, niños y jóvenes a concluir el ciclo escolar sin afectaciones.

Asimismo, las autoridades federales sostuvieron que que buscan proteger la actividad económica de los comerciantes del Centro Histórico, así como garantizar que habitantes, trabajadores y visitantes de la capital puedan desarrollar sus actividades cotidianas y desplazarse sin contratiempos.

Medina añadió que las acciones emprendidas por el gobierno capitalino se realizan con acompañamiento de la CNDH y en coordinación con las autoridades capitalinas, con el propósito de asegurar que la protesta social y el uso del espacio público se desarrollen con pleno respeto a los derechos humanos.

La Crónica de Hoy 2026