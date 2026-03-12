Sheinbaum anuncia aumento salarial para un grupo de servidores públicos de confianza

Sheinbaum anuncia aumento salarial para servidores públicos de confianza (Isaac Esquivel/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que su administración aplicará un aumento salarial para servidores públicos de confianza que ocupan niveles más bajos dentro del Gobierno Federal, con el propósito de evitar que sus percepciones queden rezagadas frente al incremento del salario mínimo.

Durante la Mañanera del Palacio Nacional, indicó que está dirigida únicamente a trabajadores de confianza que se encuentran en los rangos salariales inferiores dentro de la administración pública.

“Los servidores públicos de confianza que están más abajo, les aviso que vamos a aumentar su salario”, precisó la mandataria.

Asimismo, aclaró que el incremento no beneficiará a funcionarios de alto nivel, quienes mantendrán sus percepciones actuales durante su administración. Con ello, enfatizó que la política de austeridad que ha caracterizado a los gobiernos recientes, en la que se busca evitar aumentos en los sueldos de altos cargos.

Según la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de confianza son aquellos que no forman parte de los sindicatos de los demás empleados y tampoco son representantes de los mismos en los organismos que se integren.

De acuerdo con Sheinbaum, la prioridad es apoyar a los trabajadores que perciben los ingresos más bajos dentro de la estructura gubernamental, quienes realizan labores administrativas, operativas o de apoyo en distintas dependencias federales.

El ajuste salarial aún tiene que definirse en términos de montos y aplicación específica dentro de las dependencias públicas, aunque detalló que el objetivo es garantizar que los trabajadores de confianza con menores ingresos no queden por debajo o demasiado cerca del salario mínimo vigente.