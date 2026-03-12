Sheinbaum anuncia iniciativa para mejorar la investigación de feminicidios en todo el país

Sheinbaum anuncia inciativa que busca investigar los feminicidios en todo el país (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que su Gobierno presentará este mes una iniciativa para mejorar y homologar en todo el país la investigación de feminicidios, con base en un modelo aplicado previamente en la CDMX.

“Vamos a presentar una iniciativa relacionada con el feminicidio”, indicó desde la Mañanera del Palacio Nacional.

Asimismo, detalló que la propuesta busca extender a nivel nacional cambios en los protocolos de investigación implementados en la Ciudad de México, los cuales “ayudaron a fortalecer el combate a la impunidad en estos casos.

“En la Ciudad de México, Ernestina Gómez hizo varias modificaciones a la manera de investigar los feminicidios que avanzó en la cero impunidad y queremos que eso ocurra en todos los estados de la República”, expresó.

Sheinbaum recordó que en México, los feminicidios son investigados principalmente por las fiscalías estatales, lo que ha generado diferencias en los procedimientos y capacidades entre entidades.

La iniciativa pretende establecer una metodología común para mejorar la respuesta institucional y la atención inmediata en estos delitos.

“Tiene que ver con turnos continuos con una serie de esquemas que permiten garantizar que la flagrancia pueda atenderse de una manera distinta”, manifestó.

La mandataria agregó que la propuesta ya está preparada y será presentada en las próximas semanas para que pueda aplicarse en todas las entidades federativas.

“Ya está lista la iniciativa y la vamos a presentar aquí en marzo para que en todas las entidades de la República se utilice esta metodología para investigar feminicidios”, precisó.

Destacó que el proyecto ha sido elaborado por su equipo de Gobierno con especialistas que participaron en el diseño de las reformas aplicadas en la capital.

“La ha estado trabajando Citlalli con Ernestina”, comentó en referencia a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y a la fiscal especializada que participó en la elaboración de esos cambios.