Sheinbaum descarta riesgo de terrorismo de Medio Oriente durante el Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que exista un riesgo significativo de terrorismo proveniente de países de Medio Oriente durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al señalar que el Gobierno federal ha trabajado durante más de un año en distintos escenarios de seguridad para el evento.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que las autoridades responsables del operativo de seguridad para el mundial, así como un almirante encargado de la coordinación, han desarrollado análisis y estrategias preventivas para garantizar la protección de la ciudadanía y de los visitantes.

“Llevamos un año trabajando, incluso fueron al mundial de Qatar para ver cómo fue ese mundial, o sea, ya son años de trabajo para garantizar la seguridad”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que, de acuerdo con las evaluaciones realizadas, la posibilidad de un atentado vinculado con terrorismo internacional en México se considera muy baja, debido a la posición que el país mantiene en el ámbito internacional.

“Un riesgo que tuviera que ver con terrorismo se considera muy bajo en México, porque México no está involucrado con ninguno de los dos países”, explicó.

La presidenta reiteró que México ha sostenido históricamente una postura de política exterior basada en la paz y la no intervención, lo que también contribuye a disminuir posibles riesgos en el contexto internacional.

“Nosotros nos hemos mantenido en una posición de paz, entonces no, en ese sentido es también la protección a la ciudadanía”, concluyó.