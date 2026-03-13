Beca Rita Cetina para primaria 2026: fecha límite para hacer el registro

El registro para la Beca Rita Cetina dirigida a estudiantes de primaria en 2026 ya está abierto, pero tiene una fecha límite cercana para completar el trámite.

De acuerdo con autoridades educativas, el proceso de inscripción comenzó el 2 de marzo de 2026 y cerrará el 19 de marzo de 2026, por lo que madres, padres o tutores deben realizar el registro antes de ese día en el portal oficial del programa.

¿Quiénes pueden registrarse a la Beca Rita Cetina?

El programa está dirigido a alumnos inscritos en escuelas públicas de primaria, desde primero hasta sexto grado.

La beca ofrece un apoyo económico de 2,500 pesos por estudiante, que se entrega para ayudar a las familias con gastos escolares como uniformes y útiles.

¿Qué pasa si no haces el registro antes de la fecha límite?

Las autoridades han señalado que el sistema cerrará el 19 de marzo de 2026 y no habrá prórroga, por lo que las solicitudes deberán completarse antes de esa fecha.

Después del cierre del registro, las autoridades revisarán las solicitudes y posteriormente darán a conocer los resultados y el calendario de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para recibir el apoyo.