Profeco llama a un consumo responsable durante el Mundial FIFA 2026

Profeco exhorta realizar el consumo responsable en Mundial 2026

Debido a la proximidad del Mundial FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a la población a realizar un consumo responsable y planificar sus gastos para evitar afectaciones a su economía durante la celebración del evento deportivo.

La Profeco recomendó evitar las compras por impulso y establecer un presupuesto específico para los gastos relacionados con la justa futbolística, como la adquisición de artículos conmemorativos, la asistencia a partidos o el consumo en restaurantes, bares y cines donde se transmitan los encuentros.

La dependencia federal detalló que, antes de realizar cualquier compra, es conveniente comparar precios, formas de pago y la calidad de los productos. Para ello, puso a disposición de los consumidores la herramienta “Quién es Quién en los Precios” ( (https://qqp.profeco.gob.mx/), que permite consultar y comparar costos de diversos artículos en establecimientos comerciales.

Asimismo, la institución hizo un llamado a utilizar de manera responsable las tarjetas de crédito y otros instrumentos de financiamiento. Mencionó que una tarjeta de crédito no representa dinero adicional, sino un mecanismo financiero cuyo uso genera costos, principalmente por concepto de intereses.

En el caso de las compras a meses sin intereses, la procuraduría recomendó analizar cuidadosamente la capacidad de pago, ya que las mensualidades, aunque parezcan reducidas, pueden acumularse y representar una carga significativa para las finanzas personales.

Aunado a esto, la Profeco subrayó que la mejor forma de evitar cargos adicionales es cumplir puntualmente con los pagos acordados y evitar el pago de intereses, con el fin de disfrutar del Mundial FIFA 2026 sin comprometer la estabilidad económica familiar.

La Profeco reiteró la creación un correo electrónico para recibir quejas relacionadas con el Mundial: denunciasmundial@profeco.gob.mx.

Y también pone a disposición el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial, así como los correos electrónicos: asesoria@profeco.gob.mx denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

La Crónica de Hoy 2026