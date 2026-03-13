Nacional

Cuenta con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada

Capturan “El Padrino”, líder de organización internacional de trata de personas

Por Jorge Aguilar
Detenido Juvenal “N”, alias “El Padrino". (SSPC)

Fue detenido Juvenal “N”, alias “El Padrino”, identificado como líder de una organización internacional dedicada a la trata de personas, quien mantenía operaciones en Tijuana, Baja California.

Dicho sujeto cuenta con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

A “El Padrino” se le identificó en el municipio de Guadalajara, como su principal zona de movilidad, por lo que se intensificaron los recorridos de seguridad y vigilancia. Durante estas acciones, en la calle Nueva Escocia, los elementos detectaron a este criminal, que coincidía con las características de la persona investigada.

Tendencias