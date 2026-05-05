Vinculan a proceso al “Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero”

Detenido “Güero Conta". (FGR)

Un juez vinculó a proceso a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “Güero Conta”, operador financiero y hombre de confianza de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero", jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit y Zacatecas.

Es decir, la autoridad judicial determinó que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), era suficientes para continuar las indagatorias en contra de el “Güero Conta”.

Este sujeto fue imputado por delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de al que posea recursos dentro del territorio nacional de cualquier naturaleza por tener conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.

Cuando fue detenido, se le aseguró un arma tipo fusil abastecida con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina, así como dinero en efectivo.

Además, el juez le ratificó la medida cautelar prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

César “N”, alias “Güero Conta” era responsable del lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas, recursos que eran utilizados para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades.

Asimismo, operaba mecanismos de lavado de dinero mediante corredores financieros, familiares, socios y empresas fachada, con los que ocultaba activos y recursos de procedencia ilícita, constituía redes empresariales aparentemente legales y fortalecía la capacidad logística, operativa y financiera de su organización criminal.