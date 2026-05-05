INR se integra a la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables

INR ya es un hospital verde Instituto Nacional de Rehabilitación se se integra a la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, al adoptar diversas medidas que le permiten ahorro de agua, consumo de energía eléctrica y el desarrollo de protocolos para fabricar órtesis, prótesis y férulas a partir de materiales reciclados como el polipropileno

El Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” (INR) se incorporó como miembro activo de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, con el objetivo de reducir su huella ambiental, disminuir emisiones y fortalecer la protección de la salud pública y el medio ambiente.

Ana María Solares Arellano, responsable de la Subdirección de Enfermería, informó que este proyecto de sostenibilidad inició e 2025 e integra acciones estratégicas en manejo de residuos, uso eficiente de recursos y transición energética, y entre las principales medidas están la gestión responsable de residuos hospitalarios, implementación de estrategias de eficiencia energética, impulso a energías limpias y reducción en el consumo de agua.

Además, se establecieron procesos para disminuir el volumen y la toxicidad de los residuos con esquemas de tratamiento y disposición segura, tal es el caso del reciclaje del polipropileno, ampliamente utilizado en entornos hospitalarios, recuperando en el último año alrededor de 1,200 kilogramos de este material, que antes se desechaba.

Aunado a lo anterior, el INR desarrolla protocolos para fabricar órtesis, prótesis y férulas a partir del polipropileno, con apoyo de impresión 3D, que permite ofrecer soluciones adaptables a pacientes y posicionar al instituto como referente en planeación quirúrgica sustentable.

En quirófanos, el personal es capacitado para identificar y separar materiales reciclables, así como un protocolo para el uso racional de medicamentos, para ajusta las dosis a las necesidades reales de cada procedimiento, lo que contribuye a reducir desperdicios, costos y la generación de residuos peligrosos.

Respecto al uso del agua, se promueven prácticas eficientes en procesos de higiene y lavado quirúrgico, incluida la detección oportuna de fugas, la incorporación progresiva de dispositivos ahorradores y la sensibilización del personal en materia de cuidado ambiental.

En materia energética, se ha reducido el consumo de combustibles fósiles, con medidas de eficiencia y fuentes renovables. Entre ellas destacan la sustitución de iluminación convencional por tecnología LED, la optimización de la climatización en quirófanos e implementación de programas de mantenimiento preventivo en sistemas eléctricos, disminuyendo así, la emisión de gases de efecto invernadero y generan ahorros que pueden destinarse a la atención médica.

La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables es una comunidad internacional que agrupa a más de 2,000 hospitales, sistemas de salud y organizaciones en más de 86 países y sus integrantes impulsan la innovación para transformar el sector salud y promover un futuro sostenible para las personas y el planeta.