IMSSEdomex Oriente recomienda acciones para cuidar la salud en centros de trabajo

Dolor de espalda IMSS estado de México oriente destacó que el dolor lumbar es un padecimiento frecuente, ya que se estima que entre el 70 y 80% de la población lo presenta en algún momento de su vida, por lo que es importante adoptar medidas preventivas (La Crónica de Hoy)

La coordinadora de Salud en el Trabajo del Hospital General de Zona (HGZ) No. 68, doctora Virginia Miguel Torres, destacó la importancia de adoptar medidas preventivas en los centros de trabajo a fin de evitar lesiones que comprometan la salud de las y los trabajadores.

Refirió que, al adoptar medidas en los centros de trabajo para convertirlos en entornos más seguros, permiten evitar complicaciones como las lesiones lumbares que pueden provocar dolor, rigidez y limitación en la movilidad, por lo que es importante prevenirlas mediante buenas prácticas en el entorno laboral.

Agregó que el dolor lumbar es un padecimiento frecuente, ya que se estima que entre el 70 y 80% de la población lo presenta en algún momento de su vida, por lo que es importante adoptar medidas preventivas.

Ante ello, el IMSS estado de México Oriente continúa con la difusión respecto de la importancia de adoptar diversas medidas de prevención y seguridad a favor de las y los trabajadores, lo cual se ve reflejado en una disminución del ausentismo laboral por accidentes.

La doctora Miguel Torres indicó que entre las ocupaciones con mayor riesgo se encuentran actividades que implican carga física o posturas prolongadas, como las que realizan albañiles, mecánicos, carpinteros, operadores de transporte y personal operativo en general.

Agregó que factores como posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, exposición a vibraciones y falta de actividad física pueden incrementar la probabilidad de desarrollar este tipo de padecimientos.

Al respecto, enfatizó que mantener una postura adecuada durante las actividades laborales, así como evitar posiciones prolongadas, contribuye a prevenir molestias en la región lumbar.

Entre las recomendaciones destacan mantener una postura adecuada, utilizar mobiliario ergonómico, evitar permanecer por periodos prolongados en la misma posición, realizar pausas activas y cuidar la técnica al levantar objetos.