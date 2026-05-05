Prevención ante ola de calor Instala IMSS Comando Onda de Calor ante altas temperaturas, con el objetivo de prevenir y atender casos de deshidratación, golpe de calor, descompensaciones de enfermedades crónicas, en especial a grupos de mayor riesgo como niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas

En una sesión encabezada por el director de Operación y Evaluación, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Javier Guerrero, instaló el Comando Onda de Calor, a fin de reforzar la capacidad de respuesta a la población ante las altas temperaturas que se registran.

Se busca prevenir y atender deshidratación, golpe de calor, descompensaciones de enfermedades crónicas, particularmente en grupos de mayor riesgo como niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas.

Asimismo, el Comando Onda de Calor da seguimiento permanente a indicadores de riesgo, disponibilidad de insumos médicos, funcionamiento de áreas de urgencias y hospitalización, así como a las acciones de comunicación en salud, orientadas a promover la hidratación adecuada, la identificación temprana de signos de alarma y la protección frente a la exposición prolongada al calor.

En representación del director general del Instituto, Zoé Robledo, se establecieron las líneas de coordinación interinstitucional y operativa para la prevención, detección y atención oportuna de padecimientos asociados a las ondas de calor.

Javier Guerrero destacó que la prioridad es tener una reacción inmediata ante cualquier evento que pudiera surgir asociado al calor. “Hay capacidad, hay instrumentos, hay recursos humanos y lo que necesitamos de los responsables es que estén atentos, se involucren, revisen”.

El Comando de Coordinación para la atención de la Onda de Calor 2026 contará con la participación de las Direcciones de Finanzas, Operación y Evaluación, Planeación y Administración, esfuerzo interinstitucional que refuerza la respuesta inmediata ante emergencias climáticas, al integrar además a las Coordinaciones de Conservación y Servicios Generales, Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, y Técnica de Protección Civil.

Annuar Rubio, coordinador de Conservación y Servicios Generales, subrayó que con la instalación del comando se aceleran la toma de medidas conducentes para contar con el mantenimiento preventivo adecuado a nivel nacional.

Informó que entre las principales acciones a ejecutar en las unidades médicas están el mantenimiento correctivo mayor con cambio de componentes que incluya limpieza general de componentes (filtros, serpentines, ventiladores, gabinete), desinfección de sistemas de drenaje, verificación de funcionamiento operativo, lubricación de partes móviles (cuando aplica), detección y reparación de fugas, reemplazo de componentes deteriorados o consumibles, entre otras medidas.

La doctora Elizabeth Hernández, coordinadora Técnica de Protección Civil del IMSS, explicó que una onda de calor se da cuando se presentan temperaturas por arriba de la media de forma sostenida por más de tres días.

Presentó la perspectiva de temperaturas para mayo, junio y julio, así como las acciones de las unidades internas de Protección Civil del IMSS para reducir riesgos ante el incremento de las temperaturas extremas en todo el país, con un monitoreo permanente.