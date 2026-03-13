China y aranceles de Trump llevan al acero mexicano a nivel crítico: Canacero

Acero

El nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), Sergio de la Maza Jiménez, reveló que la industria siderúrgica mexicana se encuentra en un momento difícil por la presión simultánea de la sobreproducción de China y de los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero mexicano.

De la Maza informó que el sector opera solamente al 55 por ciento de su capacidad, porcentaje que describió como crítico para la industria. También mencionó que la producción del acero nacional disminuyó un 8.1 por ciento, a 16.8 millones de toneladas y bajó el consumo a un 10.1 por ciento en 2025.

El titular de la Canacero afirmó que China acapara el 53 por ciento de la producción mundial de acero con 961 millones de toneladas de acero líquido y exporta bajo condiciones de “dumping” (competencia desleal) y subsidios, incorporado en industrias manufactureras como en la automotriz, maquinarias y electrodomésticos.

Sergio de la Maza aseguró que en México las importaciones indirectas de acero llegan a los 11 millones de toneladas equivalentes, mientras a escala mundial China exporta 137 millones de toneladas de acero indirecto.

De acuerdo con los datos del organismo, las importaciones indirectas alcanzaron 11.1 millones de toneladas en 2024 y que el principal canal de entrada fue el sector automotor.

De la Maza recordó que la sección 232 impuso en 2018 un arancel de 25 por ciento al acero y aluminio por motivos de seguridad nacional, la cual México quedó exento después, pero destacó que en 2025 Washington retiró esa excepción y duplicó el impuesto a 50 por ciento.

El presidente antecesor de Canacero, Víctor Cairo, precisó que las exportaciones mexicanas cayeron más de 50 por ciento tras la aplicación de dicho arancel y subrayó que la medida carece de sustento porque México mantiene un déficit siderúrgico con Estados Unidos de 2.5 millones de toneladas y 4.400 millones de dólares.

Las cifras registradas de la Canacero evidencian que en diciembre de 2025 las exportaciones de productos terminados se desplomaron 52 por ciento anual y durante todo el año bajaron 21.6 por ciento, a 2.4 millones de toneladas.

Por último, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el acero será el primer tema que México llevará a la próxima ronda de conversaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

La Crónica de Hoy 2026