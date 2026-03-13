CURP Biométrica: ¿Será obligatoria para el IMSS este 2026? (Imagen generada con IA)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que la CURP Biométrica será un requisito para poder acceder a algunos servicios que ofrece la dependencia de manera presencial.

De acuerdo con el documento oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras un acuerdo entre la Agencia de Transformación Digital y el IMSS, la CURP Biométrica será considerada un documento oficial que además sustituirá otros documentos que eran requeridos anteriormente.

Esto se debe a que la nueva CURP recopila datos concretos en su sistema digital, que buscan hacer más práctico el almacenamiento de información de los derechohabientes para la dependencia de seguridad social.

¿A partir de cuándo la CURP Biométrica será considerada como ID oficial en el IMSS?

De acuerdo con lo anunciado en el DOF, el acuerdo que reconoce a la CURP Biométrica como documento oficial dentro de los procesos del IMSS comenzará a aplicarse a partir del 18 de marzo de 2026. Con esta medida, la dependencia busca avanzar en la digitalización de sus trámites y en la verificación de identidad de los usuarios.

Sin embargo, las autoridades señalaron que la implementación será gradual. En una primera etapa, los usuarios todavía podrán presentar identificaciones oficiales tradicionales, mientras el sistema se adapta a la integración completa de la CURP Biométrica en distintos procedimientos administrativos.

¿Qué es la CURP Biométrica y qué datos incluye?

La CURP Biométrica es una versión más avanzada de la Clave Única de Registro de Población que integra información adicional para confirmar la identidad de cada ciudadano. A diferencia de la CURP tradicional, este documento incorpora datos biométricos únicos.

Entre la información que puede integrar se encuentran huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma digital. Con estos elementos se busca fortalecer los mecanismos de seguridad en los trámites oficiales y reducir riesgos de suplantación de identidad.

Trámites del IMSS donde podría solicitarse la CURP Biométrica

De acuerdo con lo publicado, la CURP Biométrica podría solicitarse en diversos trámites administrativos relacionados con registros patronales y procesos afiliatorios. Esto incluye procedimientos que requieren verificación directa de identidad dentro de las oficinas del instituto.

Entre los trámites donde podría requerirse se encuentran el registro patronal, la reanudación de actividades de empresas, movimientos afiliatorios de trabajadores y algunos procesos de validación de identidad en los servicios presenciales del IMSS. La medida busca mejorar la gestión de datos de los derechohabientes.

Objetivo del nuevo sistema de identificación digital

La incorporación de la CURP Biométrica forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para modernizar los sistemas de identificación en instituciones públicas. El objetivo es crear un mecanismo más seguro y eficiente para validar la identidad de los ciudadanos.

Con este nuevo esquema, las autoridades buscan simplificar procesos, reducir la duplicidad de documentos y mejorar la protección de datos personales. Además, la digitalización permitirá agilizar trámites y facilitar el acceso a servicios en dependencias como el IMSS.