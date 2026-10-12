Marina asegura 1.2 toneladas de presunta cocaína en el Pacífico; detienen a seis personas

Marina asegura 1.2 toneladas de presunta cocaína en el Pacífico

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, aseguró una embarcación con aproximadamente mil 268 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a seis personas durante una operación marítima en aguas del océano Pacífico.

De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento se llevó a cabo a unas 366 millas náuticas, equivalentes a 677 kilómetros, al sur de Huatulco, Oaxaca, como resultado de labores de patrullaje y vigilancia marítima.

Durante un vuelo de reconocimiento, personal naval detectó la embarcación, por lo que desplegó unidades de superficie y aéreas para interceptarla. En la operación fueron localizados 46 bultos que contenían la presunta droga.

Las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos y quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Decomiso millonario

La Semar informó que los objetos asegurados fueron trasladados al puerto de Chiapas, donde quedaron bajo resguardo de la Vigésima Segunda Zona Naval, antes de ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según las estimaciones de la Secretaría de Marina, el decomiso representa una afectación económica de 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente 2 millones 536 mil dosis de droga llegaran a la población.

La dependencia destacó que, con esta acción, se suma un nuevo aseguramiento a los decomisos de estupefacientes realizados en el mar por personal naval, que superan las 90 toneladas en lo que va de la presente administración.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Armada de México en funciones de Guardia Costera.