Vamos “a ir piso por piso, para escuchar a trabajadores del IMSS en sus demandas”: Zoé Robledo

El Director del IMSS, Zoé Robledo, y el titular de la STyPS, Marath Bolaños, este lunes en conferencia en la Segob (Especial)

Protestas de trabajadores del IMSS — A unas horas para el inicio de movilizaciones a nivel nacional por parte de trabajadores del IMSS, que exigen aumento salarial del 10%, equipamiento total de insumos, equipo y medicamentos en clínicas y hospitales del instituto, el Director del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, comunicó que vamos “a ir piso por piso, para escuchar a la base trabajadora (y sus demandas), porque son ellos quienes hacen funcionar al IMSS”.

En conferencia en la Secretaría de Gobernación (Segob), Zoé Robledo, quien estuvo acompañado del secretario del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Marath Bolaños, dijo que se hará una consulta en directo en los hospitales y centros de almacenes, así como en cada unidad médica con los trabajadores, vamos “a ir piso por piso, para escuchar a la base trabajadora (y sus demandas), porque son ellos quienes hacen funcionar al IMSS”, destacó.

En la misma línea, subrayó que se revisará “el abasto de insumos, material de curación, gasas, jeringas, agujas, apósitos, catéteres, guantes y consumibles para bombas de infusión; el surtimiento de recetas con claves con inventario insuficiente en farmacias hospitalarias”, apuntó.

Indicó que también se hará una revisión del estado en el que se encuentra el mobiliario, entre sillas, escritorios y otros muebles administrativos; la conservación de elevadores, aire acondicionado, gases medicinales e instalaciones hidrosanitarias, así como instalaciones donde se ofrecen consultas.

La iniciativa del titular del IMSS se registra tras las protestas y bloqueos de personal del instituto que exigen aumento salarial del 10 por ciento, mejores condiciones laborales y dotar en cien por ciento de insumos, equipos y medicamentos a todas las clínicas y hospitales.

Trabajadores del IMSS mantienen sus protestas en varias ciudades del país (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Zoé Robledo resaltó que se realizará un diálogo directo entre los representantes de las delegaciones del IMSS, con los directores de las unidades hospitalarias de segundo y tercer niveles y con los trabajadores para atender de forma presencial “piso por piso” sus demandas.

Al tocar el tema de las medicinas y su abasto, señaló que los medicamentos que no estén disponibles se podrá consultar sobre cuándo estará resuelto el abasto y disponibilidad a través del sitio web recetacompleta.gob.mx, o al teléfono 800 953 22 18.

El titular del Seguro Social refirió que estarán sobre la mesa temas como la demanda de aumento salarial, abasto de insumos, medicamentos, estado de inmuebles, muebles y equipo médico, así como contrataciones.

“Los trabajadores del IMSS saben lo que hace falta en cada piso, dónde hace falta más personal, escucharlos siempre es el primer paso para resolver”, indicó Zoé Robledo.

https://t.co/kXxqm16Xaj — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 12, 2026

La iniciativa del titular del IMSS y del secretario del Trabajo busca contener la jornada de manifestaciones convocada para este martes 13 de octubre, así como de la consulta convocada por la planta laboral de trabajadores del Seguro Social y en la que se espera que 500 mil trabajadores del sector salud voten en 275 hospitales para aceptar o rechazar el incremento contractual del 6.8% ofrecido y que el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social( SNTSS) habría aceptado.

Zoé Robledo, quien evitó pronunciarse sobre si el IMSS cuenta con la capacidad financiera para cubrir la exigencia de aumento salarial, refirió que se busca desactivar el malestar acumulado por falta de insumos médicos, mantenimiento de equipo y vacantes no cubiertas, directo en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) e infraestructura de segundo y tercer nivel.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Marath Bolaños, dijo que acompañan a esta cobertura institucional previa a la votación sobre si se acepta o no el aumento salarial “para garantizar plenamente la libertad de las personas trabajadoras en la toma de sus decisiones”.

La Crónica de Hoy 2026