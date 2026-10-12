Aseguran 1.2 toneladas de cocaína en costas de Oaxaca

Operativo Aseguramiento de cocaína. (SSPC)

La Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, aseguró una embarcación con 46 bultos con aproximadamente mil 268 kilos de presunta cocaína, al sur de Huatulco, Oaxaca.

Dicha operación se llevó a cabo durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, por lo que se desplegaron unidades de superficie y aéreas de la Armada de México, donde además fueron detenidas seis personas.

Asimismo, las drogas aseguradas fueron trasladadas a Puerto Chiapas, Chiapas, a la Vigésima Segunda Zona Naval, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a fin de determinar el peso ministerial de la sustancia asegurada, el cual se sumará a las más de 90 toneladas aseguradas en la mar por personal naval en lo que va de la presente administración.

Autoridades especificaron que este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente dos millones 536 mil dosis de droga llegaran a la sociedad.