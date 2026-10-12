AIFA obtiene certificación ISO 9001:2015; ¿qué significa para los pasajeros?

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) (Andrea Murcia Monsivais)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) obtuvo la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9001:2015, un reconocimiento con el que busca fortalecer la eficiencia de sus operaciones y elevar la calidad de los servicios que ofrece a pasajeros, aerolíneas y usuarios.

La certificación fue otorgada por AENOR-México S.A. de C.V. y cuenta con el respaldo de la Red Internacional de Certificación (IQNET), lo que acredita que el aeropuerto cumple con los requisitos establecidos por este estándar internacional.

¿Qué significa que el AIFA obtenga la certificación ISO 9001:2015?

De acuerdo con el aeropuerto, la certificación forma parte de una estrategia para consolidar procesos más eficientes, mejorar la atención al usuario y fortalecer la operación de la terminal aérea mediante un modelo de mejora continua.

La norma ISO 9001:2015 es uno de los estándares de gestión de calidad más utilizados a nivel mundial y establece lineamientos para optimizar procesos, garantizar la satisfacción de los usuarios y promover una administración más eficiente.

El AIFA busca fortalecer su operación y la experiencia de los pasajeros

El aeropuerto señaló que este reconocimiento contribuirá a elevar los estándares de funcionalidad, eficiencia y confort, con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia tanto a los pasajeros como a las aerolíneas y socios comerciales.

Asimismo, indicó que la certificación fortalece una cultura organizacional enfocada en la mejora continua y en la optimización de sus procesos internos.

¿Por qué es importante esta certificación para el aeropuerto?

Con la obtención de la ISO 9001:2015, el AIFA busca reforzar la competitividad de su infraestructura y de su capital humano, además de mantener estándares internacionales de calidad en la prestación de sus servicios.

Este reconocimiento también respalda el compromiso de la terminal aérea por responder a las necesidades de los usuarios nacionales e internacionales, en un sector donde la eficiencia operativa y la calidad del servicio son factores determinantes para el desarrollo de la industria aeronáutica.