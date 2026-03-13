Envía Sheinbaum a Senado propuesta de Víctor Manuel Aguilar para embajador ante la OMC

El Senado de la República recibió la propuesta de Sheinbaum para la OMC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envío al Senado su propuesta de nombramiento en favor de Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que este viernes se recibió esta propuesta e informó que se turnará a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y, en su caso, aprobación, por lo que posiblemente será ratificado por el Pleno la próxima semana.

Víctor Manuel Aguilar es actual jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, ha trabajado en la dependencia desde 2011 y también formó parte de la Misión de México ante la Unión Europea.

La Organización Mundial del Comercio es la organización internacional encargada de las normas que rigen el comercio entre los países, para que este se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible, y su sede está en Ginebra, Suiza.