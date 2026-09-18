Defensa inmoviliza cuatro drones en frontera con EU; vigilaban rutas migrantes

Operaciones para inmovilizar drones del narco se mantienen de manera coordinada con autoridades de EU (Especial)

Combate a drones del narco — Desde el pasado 7 de septiembre “se han inhibido cuatro drones. Los cuatro del lado mexicano. Son drones sin armas, sin artefactos explosivos. Los utilizan (grupos criminales) únicamente para vigilar las rutas que emplean los migrantes”, señaló desde Guanajuato el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, al confirmar estas acciones dentro del operativo Águila Alta que se llevan a cabo en coordinación con el gobierno de Estados Unidos.

El titular de Defensa apuntó que la cifra revela los primeros resultados de la operación Águila Alta, en la cual el gobierno de México anunció en días pasados el despliegue de 800 militares y equipos capaces de inhibir drones en un radio de tres kilómetros, en la frontera común con EU.

La institución refiere que el despliegue fue activado en la franja Tijuana-San Diego, en California, del 31 de agosto al 21 de septiembre, como parte de acciones coordinadas con agencias estadounidenses, que replica un esquema similar aplicado antes en Ciudad Juárez y El Paso (Texas).

La operación binacional, que se dividió en dos partes, la primera del 31 de agosto al 2 de septiembre y la segunda del 7 al 21 de septiembre, implica que cada país actúe dentro de su territorio y busque detectar e inutilizar drones empleados por grupos criminales para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

OPERATIVO

Ricardo Trevilla señaló que uno de los cuatro aparatos fue localizado inicialmente por autoridades estadounidenses cuando se encontraba en su territorio. “Ellos lo localizaron en su territorio, lo inhibieron y regresó al territorio mexicano, en Tijuana. Nos coordinamos, nos dieron la información”, y una vez en México, las fuerzas militares consiguieron que el dron descendiera y detuvieron a su operador quien, abundó, “es una persona que se dedica al cruce de migrantes de manera ilegal”.

De acuerdo con el funcionario, autoridades militares mantuvieron esta semana una reunión con sus pares estadounidenses para intercambiar información sobre los resultados de la operación.

La segunda fase de Águila Alta, que inició el 7 de septiembre y que concluirá el próximo día 21, contempla patrullajes y reconocimientos terrestres simultáneos, así como el empleo de equipos antidrones fijos y móviles en ambos lados de la frontera.

SEGURIDAD FRONTERIZA

Sobre este tema, el embajador estadounidense Ronald Johnson, señaló en su cuenta de la red social X que la detención en Tijuana de un operador de un dron utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas de tráfico de migrantes, es resultado del trabajo coordinado entre ambos países y hace más segura la frontera común.

Ron Johnson refirió que el intercambio de información entre ambos países permite convertirla en acciones contra organizaciones criminales y contribuye a reforzar la seguridad fronteriza.

La Crónica de Hoy 2026