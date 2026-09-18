Era motociclista de servicios de plataforma, presunto feminicida de la estudiante Karla Margarita

El presunto asesino de la estudiante de medicina Karla Margarita Pérez, trabajaba como chofer de una motocicleta de servicio de viajes de plataforma, que acudió a darle servicio pero la llevó a despoblado y la atacó.

La Fiscalía de Jalisco actualizó la información del caso e indicó que el sospechoso fue trasladado ya al complejo penitenciario de Puente Grande.

El sospechoso fue llevado a la prisión de Puente Grande

El crimen cometido presuntamente por Eduardo Isaac “N”, ocurrió el 14 de septiembre por la noche, en una brecha del poblado de Las Agujas, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias, de la Universidad de Guadalajara, en el municipio de Zapopan.

Las investigaciones son realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, y se ha establecido que el ahora detenido fue asignado para dar el viaje a Karla Margarita pero la condujo al sitio en donde cometió “diversas acciones en contra de la víctima y utilizando un objeto punzocortante, le privó de la vida, para posteriormente huir”.

En las indagatorias, se obtuvieron datos que permitieron establecer su probable responsabilidad en los hechos y lograr su captura este jueves 17 de septiembre en el municipio de Tala.

La Fiscalía dijo que tras las acciones ministeriales realizadas en torno a los hechos, Eduardo Isaac “N” fue trasladado de las instalaciones de la Fiscalía del Estado al complejo penitenciario, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, y aunque no se dijo con precisión el delito que se le imputará, probablemente sea el de feminicidio así como otros que pudieran acreditarse al acusado.

Karla Margarita desapareció en Jalisco

DEJÓ IRAPUATO PARA ESTUDIAR EN JALISCO

Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años de edad, dejó Irapuato, Guanajuato, su ciudad de residencia, para estudiar medicina en la Universidad Cuauhtémoc, en donde cursaba el sexto semestre de esa carrera, cuando desapareció el 14 de septiembre pasado en Zapopan.

El 16 de septiembre su cadáver fue localizado en un sembradío del predio Las Agujas, a 20 kilómetros de donde fue vista por última vez con vida.

Cerca del cuerpo estaba una motocicleta quemada. Las autoridades también han señalado que se recuperó su teléfono celular y que será un indicio importante en las investigaciones.