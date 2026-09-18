Semar desclasifica declaraciones patrimoniales de 78 funcionarios y exfuncionarios

José Rafael Ojeda Durán

La Secretaría de Marina (Semar) solicitó la desclasificación de diversas Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de personal activo y exfuncionarios de la institución, como parte de una medida para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

La solicitud fue presentada el pasado 16 de septiembre por la Unidad de Transparencia de la Semar ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, luego de que el Comité de Transparencia de la dependencia aprobara formalmente la desclasificación de la información reservada.

De acuerdo con la información difundida, la medida contempla las declaraciones patrimoniales de 69 funcionarios públicos en activo, todos ellos militares pertenecientes a la Secretaría de Marina. Entre ellos se encuentran las declaraciones presentadas por el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Semar durante el sexenio anterior.

También fueron desclasificadas las declaraciones correspondientes a nueve exfuncionarios públicos que formaron parte de la dependencia.

La decisión quedó asentada en el acta 149/26 del Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Almirante Ojeda no está escondido ni enfrenta una investigación, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum, respondió a los cuestionamientos sobre el almirante retirado José Rafael Ojeda Durán, aclarando que no se encuentra escondido ni enfrenta actualmente una carpeta de investigación, luego de que la defensa de una de las personas detenidas solicitara que sea llamado a declarar dentro del proceso judicial.

Explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza la solicitud para determinar la procedencia de la comparecencia del exsecretario de Marina. La mandataria precisó que Ojeda Durán no tiene un delito imputado en su contra y que su eventual participación se encuentra sujeta al procedimiento judicial correspondiente.

Respecto a las versiones sobre una supuesta percepción de alrededor de 150 mil pesos mensuales, la Presidenta aclaró que el monto correspondería a su condición de almirante retirado y no a un salario como funcionario en activo.

Precisó que Ojeda Durán ya no se desempeña como asesor de seguridad ni como secretario en funciones, sino que se encuentra retirado, al igual que ocurre con los titulares de la Secretaría de Marina una vez que concluyen su responsabilidad.

La mandataria explicó que los integrantes retirados de las Fuerzas Armadas reciben una jubilación conforme al grado que alcanzaron durante su trayectoria. De esta manera, generales de división y almirantes cuentan con percepciones de retiro establecidas en los lineamientos correspondientes de las instituciones castrenses.

Sobre la solicitud para que el exsecretario declare, indicó que corresponde al propio Ojeda Durán determinar la manera en que atenderá el requerimiento, mientras que la FGR y el Poder Judicial deberán continuar con el procedimiento conforme a sus atribuciones.

La Jefa del Ejecutivo insistió en que no existe una carpeta de investigación ni un delito atribuido al almirante retirado, y rechazó las versiones que señalan que se encuentre oculto o que se haya negado a comparecer.