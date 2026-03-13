La Gobernadora de Colima presentó los avances del estado de los últimos años

Indira Vizcaíno Silva (ENEAS)

El día de hoy, la conferencia de prensa, “La Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum, tuvo lugar en Manzanillo, Colima y durante la participación la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno Silva, esta le agradeció a a la presidenta tanto su presencia como todo el apoyo que el Gobierno del país les ha brindado.

“El Gobierno de México ha estado muy cerca de todos las demandas y todos los anhelos del pueblo colimense”, expresó la gobernadora.

A continuación, se refirió al gran despliegue que han simbolizado en el estado los programas para el bienestar, ya que se trata de políticas publicas redistribuidas eficazmente las cuales al sumarse a los programas estatales como el caso de las Colibecas, han ayudado a estudiantes desde prescolar hasta nivel superior. Se les han brindado desde computadoras portátiles, hasta útiles escolares, mochilas y becas económicas.

De esta manera se ha logrado que más de ciento once mil colimenses superen la situación de pobreza, la cual se ha reducido a la mitad; pasando de ser una condición que enfrentaba el 30 porciento de la población del estado, ahora solo la enfrenta el 15 porciento de las y los colimenses.

“Hemos hablando también de como el apoyo del gobierno ha sido fundamental para la realización de proyectos carreteos que están cambiando la conectividad del estado y con ello nuestra competitividad y nuestras posibilidades de crecimiento y de desarrollo”, añadió Vizcaíno Silva.

Por otro lado, también menciono los proyectos de los puentes del arco norte y del arco sur, el barrio 5, el puente superior de la ferrovía y el recinto portuario conocido como “La flechita”.

En cuanto al proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo, la gobernadora dejó en claro que se construirá “con un respeto irrestricto al medio ambiente”.

Para concluir, Vizcaíno Silva, compartió otros datos en relación a los avances que ha habido en los último años en Colima

.Colima ha roto por dos años consecutivos su récord de inversión extranjera directa.

.Se han creado más de 17 mil empleos formales, el Colima se encuentra en el top 5 de estados con menos desempleo y es el segundo estado con menos desigualdad salarial.

. Colima es el estado con mayor participación económica de México.

.Seguridad y paz: en 2025 lograron disminuir la mayoría de los índices delictivos; los homicidios dolosos disminuyeron en un 26% con respecto al 2024, los feminicidios un 50%, los secuestro un 60%,la privación ilegal de la libetad 30%, la extorción un 21 %, los robos a casa habitación un 10%.

“Su gobierno presidenta y el que tengo el honor de encabezar, compartimos origen, visión y convecciones”, expreso la gobernadora al termino de su participación.