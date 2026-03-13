Llama Monreal a PT y Verde a acompañar “plan B” electoral de Sheinbaum; les recuerda compromiso firmado

CDMX — El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, llamó a los aliados de la 4T, el PT y el PVEM, a acompañar ahora sí el “Plan B” de la reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que ella se ha mostrado “generosa” con los petistas y pevemistas al recibirlos tras rechazarle su iniciativa constitucional.

Monreal Ávila dijo de manera contundente que no coincide con el PT que advierte que el “Plan B” establece un gobierno centralista, y les recordó a ambos partidos que en 2024 firmaron un compromiso de acompañar todas las propuestas de reformas de la jefa del Ejecutivo.

“Nosotros (en Morena) no tenemos ninguna injerencia, pero sí podemos hacer un llamado amplio al PT y al Verde para que intenten acompañarnos en esta llamada Plan B o llamado Plan B de la reforma electoral, pero es una decisión de ellos. Todos firmamos en marzo-abril de 2024 un compromiso por escrito, todos, PT, Verde y Morena, de que acompañaríamos todas sus iniciativas. Nosotros vamos a actuar con consecuencia y con coherencia, no vamos, de ninguna manera, a dejarla sola, a la Presidenta de México”.

Ricardo Monreal dijo que esto sería lo correcto y conveniente, porque, reiteró, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy generosa con ellos, muy cuidadosa con ellos en sus expresiones y en sus gestos. “Tan generosa ha sido que el mismo día que le rechazaron su propuesta, ese mismo día los convocó a reconstruir los puentes y no dar por terminada la coalición”.

El diputado zacatecano rechazó que este “Plan B” transgreda la Constitución en la que se defiende el federalismo o autonomía de los gobiernos locales, el municipio, principalmente.

“Recuerden que quien modifica la Constitución es el Congreso de la Unión, el Constituyente Permanente, incluyendo los congresos locales, y es la supremacía constitucional, y eso no centraliza, al contrario, respeta el federalismo, pero establece en la Constitución principios de austeridad y de ajuste porque no puede vivirse con esos excesos que ahora los municipios y los congresos locales tienen”, señaló.

La bancada morenista, dijo, está de acuerdo con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ricardo Monreal compartió que ha sostenido encuentros con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Velázquez, junto con el coordinador de los senadores, Ignacio Mier, cuyo fin fue mostrarles avances de la redacción de la reforma que presentaría la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también para expresar la opinión de las bancadas morenistas, además que de que asegurar que hay diálogo con el PT y con el Partido Verde, para buscar un consenso, para buscar un acuerdo amplio y lograr el acompañamiento de los tres, Morena, PT y Partido Verde en el “Plan B”.

“Y no, no hay una violación al 115 (constitucional), porque finalmente se deja al 115 plenamente intocado, en libertad, simplemente se inscribe y se introduce un principio de austeridad y de ajuste y límites a los excesos que están distorsionados y que le causan mucho daño a los habitantes de los mismos”.

Ricardo Monreal aseguró que desconoce a qué cámara, Senado o Diputados, sería enviada esta nueva propuesta de reforma electoral del Ejecutivo, y expresó que su preocupación, la única sobre este tema, es lograr por convicción aprobar esta reforma que plantea la Presidenta en el llamado Plan B.