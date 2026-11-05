México negocia con India bajar arancel de 150% al tequila; se perfila acuerdo en 2027: Ebrard

Marcelo Ebrard Secretario e Economía

México busca abrir una nueva etapa para la comercialización internacional del tequila mediante una negociación con India que pretende reducir el arancel de 150% impuesto a esta bebida mexicana. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó que el entendimiento podría concretarse en 2027, después de varios meses de conversaciones entre ambos gobiernos.

Ebrard explicó que las gestiones comenzaron por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y que ya existe un avance en los términos de referencia de la negociación.

“Ya tenemos los términos de referencia, ya se comprometió el ministro de Comercio, mi contraparte a reducir ese arancel a niveles inferiores al bourbon que le compran a los Estados Unidos”, explicó.

Tequileros reconocen a Ebrard

El anuncio se produjo durante una ceremonia en Guadalajara, donde la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) entregó a Marcelo Ebrard la presea El Sueño, distinción que reconoce a quienes han contribuido a la promoción internacional del tequila.

El encuentro reunió a representantes de 66 empresas tequileras, cuya producción conjunta equivale al 80% del tequila.

Durante la ceremonia, los representantes del sector destacaron que el tequila conserva acceso libre de aranceles a los mercados de Estados Unidos y Europa. Al mismo tiempo, plantearon la necesidad de fortalecer las acciones para llegar a otros destinos internacionales.

Roberto Ciprés Cruces, presidente de la CNIT, reconoció la importancia de que el tequila forme parte de la agenda económica del Gobierno federal. También planteó que la colaboración entre las autoridades y los productores debe mantenerse en asuntos como la apertura comercial y la protección de la denominación de origen.

También participaron en el encuentro el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo.