Se suman 10.7 millones de mexicanos a programas sociales este año; ya son 42.8 millones

La pensión para adultos, una de las más importantes del gobierno federal.

Más de 10.7 millones de mexicanos se sumaron a los Programas del Bienestar en este 2026, con lo cual ahora son 42.8 millones de personas las que son beneficiadas con recursos que se les entregan como parte de estos programas.

Así lo informó ante senadores, la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez quien agregó que para ello se destinó una inversión de un billón de pesos para estos programas.

En el marco de esta comparecencia ante comisiones del senado, como parte de la glosa del 2º informe presidencia, Ramírez Amaya, aseguró que la solidez financiera para dar continuidad a los programas sociales está garantizada, gracias al fortalecimiento de la recaudación fiscal, sin recurrir a deuda pública, el combate a la evasión y la reducción del gasto corriente.

Asimismo aseguro que, si las autoridades electorales les prohíben utilizar los chalecos guinda a los servidores de la nación, acatarán esa eventual resolución.

Sin embargo, aclaró que por ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solo ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar la utilización de gorras, camisetas y chalecos guinda que es parte de la identidad grafica del gobierno.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE aceptar las quejas de Somos e investigar si los uniformes guinda de los servidores de la nación generan “una asociación indebida” entre el beneficio de un programa social con el respaldo de Morena, pues eso podría generar inequidad en las elecciones de 2027.

“los servidores de la nación sí son identificables, y se identifican cuando tocan una casa y cuando atienden a la gente, cuando platican. Eso es lo más importante, cómo nos identificamos, por el trato, por la información que llevamos y por la forma en como damos esa información al pueblo. Esa es nuestra más grande identificación”, explicó la funcionaria federal

Recalcó que los empleados de la Secretaria del Bienestar portan un chaleco, color beige, con el que los identifican.

Ello—agregó—es parte, de la identidad gráfica del Gobierno de México, y esa dependencia está obligada a cumplir con esa identidad gráfica que está en el manual desde el 2018.

Ramírez Amaya, aseguro que, si las autoridades electorales les prohíben utilizar los chalecos guinda a los servidores de la nación, acatarán esa eventual resolución.

En su intervención inicial, Ramírez subrayó que con el gobierno de Claudia Sheinbaum no sólo se han mantenido los apoyos sociales, sino que se han ampliado y son un derecho constitucional, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que reciben 13.8 millones de personas, con una inversión anual de 527 mil millones de pesos.

También mencionó que dos millones de personas reciben la Pensión para el Bienestar para las Personas con Discapacidad, casi 400 mil más que el año pasado, con una inversión anual de 36 mil millones de pesos.

La titular de la Secretaría de Bienestar recalcó que se creó el programa Pensión Mujeres Bienestar, que reconoce la vida de trabajo, esfuerzo y cuidados en beneficio de las familias y comunidades, un apoyo que reciben 2.8 millones de personas, que es casi tres veces más que el año pasado y tiene una inversión de 57 mil millones de pesos cada año.

Además, habló del programa Salud Casa por Casa, que calificó como la estrategia en esta materia más importante del mundo, con cerca de 20 mil profesionales clínicos que visitan las casas en comunidades y pueblos, para dar atención y seguimiento al bienestar de las personas adultas mayores y con discapacidad.

Ramírez Amaya informó que el programa Sembrando Vida, que tiene casi ocho años de operación y se ha consolidado como la estrategia de desarrollo rural que combina bienestar económico, organización comunitaria y producción sustentable, es el programa de reforestación más grande del mundo, con presencia en mil 113 municipios del país y ayuda a más de 423 mil personas.

Habló también de la atención de migrantes, que para apoyar el regreso de connacionales se cuenta con México te Abraza, programa que se hace en estrecha colaboración con la Secretaría de Gobernación y mediante el cual se han brindado más de un millón de servicios y entregado 207 mil tarjetas del Banco del Bienestar para utilizarse en el traslado a su lugar de origen.