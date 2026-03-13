Oaxaca lidera registro de sanciones por violencia política contra mujeres en razón de género; las víctimas, en municipios: INE

CDMX — De 2020 al 10 de marzo de este año, Oaxaca lidera con 144 casos el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya grueso acumula 481 y sancionadas 437, resoluciones emitidas por distintas autoridades, principalmente tribunales electorales, y las principales víctimas son de origen indígena, que han sufrido agresiones sicológicas, físicas y verbales.

El INE detalló que el padrón de este registro contiene 432 personas inscritas por resoluciones relacionadas con Violencia Política contra mujeres, y tras Oaxaca, con la cifra más alta entre las entidades federativas, le siguen Veracruz, con 60; Chiapas, con 38; Tabasco, con 27, y el Estado de México, con 22.

Del total de las cifras, 79 mujeres están en ese padrón y 354 hombres, y del universo causa alerta que 25 personas reincidentes, con antecedentes de más de una sanción, una de las cuales acumula 10 registros, mientras otras tres cuentan con tres sanciones y una más con cuatro.

Otro dato que es revelador es que son los presidentes y presidentas municipales -el primer gobierno de contacto con los ciudadanos- los más agresores.

“A partir de la información por entidad, el registro también consigna casos en Guanajuato (21), Campeche (19), Morelos (13), así como en Chihuahua y Puebla con 11 cada una. Otros estados presentan cifras menores, entre ellas Michoacán, Nayarit y Zacatecas”; agregó el INE.

En relación con los efectos de las resoluciones, la información indica que 12 personas perdieron el modo honesto de vivir, lo que permitió su inscripción en el registro nacional. Además, 383 inscripciones ya cumplieron con la temporalidad de la sanción establecida en las resoluciones correspondientes y permanecen en el registro histórico.

El Registro Nacional concentra la información derivada de resoluciones emitidas por distintas autoridades electorales, con el propósito de dar seguimiento a las sanciones.

Se destaca que son las mujeres con cargos de presidentas municipales las más agredidas, en todas las entidades reportadas.

Entre los agresores también hay periodistas y ciudadanos, que incluso no tienen relación con la víctima, como es el caso de Aarón Rea Vega, en Guanajuato.

Rea Vega, de acuerdo con su perfil y sicometría -sometido incluso a Microsoft 365, con habilidades deseadas, pero no obligatorias- busca dar resultados a sus clientes, lo que lo ha llevado a ser más persuasivo (conducta que puede derivar en la violencia con tal de lograr sus objetivos), porque es más “racional que emocional”. Es “adicto a dar resultados a sus clientes. Y es adicto al trabajo”.

Aarón Vega Rea tiene publicaciones realizadas en Facebook, basadas en elementos de género, a través de las cuales se cuestiona la candidatura de la víctima aludiendo a aspectos de su vida personal, con el objeto de inhibir su presencia en asuntos públicos, de acuerdo con el registro del INE.