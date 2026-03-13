Reportan disminución del 1.1 por ciento interanual en la producción industrial del país

Disminuye producción industrial en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este viernes que la producción industrial en el país bajó un 1.1 por ciento interanual en enero del año en curso, debido a la caída de la industria manufactureras.

Según el instituto, los datos derivaron del descenso interanual con el -3 por ciento de las manufacturas, pese a los avances en la construcción del 4 por ciento, la minería 0.8 por ciento y la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas en un 0.4 por ciento.

En cambio, el indicador mensual de la actividad industrial (IMAI) cayó un 1.1 por ciento, en enero pasado frente al mes anterior; debido a los retrocesos mensuales en la generación de energía eléctrica, suministro de agua y de gas -1.9 por ciento, la minería -1.1 por ciento, la construcción -1.1 por ciento y las manufacturas -1,1 por ciento.

El Inegi aseguró que el comportamiento de la economía del país creció un 0.6 por ciento en 2025 y un 1.8 por ciento de octubre a diciembre, lo que permitió a la economía recuperarse de una contracción del 0.3 por ciento registrada en el tercer trimestre.

En 2025 la producción industrial disminuyó un 1.3 por ciento, debido a una contracción en la minería de 6.5 por ciento, lo que difiere con los datos de 2024, cuando la producción aumentó un 0.2 por ciento, por el alza en la construcción y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de agua y gas.

Con información de EFE

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