Resultados de la Lotería Nacional HOY viernes 13 de marzo 2026: Sorteo Superior 2876 (Imagen generada con IA)

La Lotería Nacional realiza este viernes 13 de marzo de 2026 una nueva edición del Sorteo Superior 2876, uno de los sorteos más tradicionales en México y que, en esta ocasión, ofrece un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, equivalente a 8.5 millones por serie, mientras que el costo del cachito es de 40 pesos.

Este sorteo se lleva a cabo durante la noche y forma parte de los juegos semanales que concentran la atención de miles de participantes en todo el país. Además del premio principal, el Sorteo Superior reparte múltiples premios secundarios y reintegros que se distribuyen entre diferentes combinaciones de números participantes.

Resultados del Sorteo Superior 2876 de la Lotería Nacional hoy viernes 13 de marzo 2026

A continuación podrás consultar los resultados oficiales del Sorteo Superior 2876, correspondiente al viernes 13 de marzo de 2026.

Premio mayor: Número ganador: 6236 - 17 millones de pesos

Segundo premio: Número ganador:

Tercer premio: Número ganador: 04589 - 275 mil pesos

Otros premios y terminaciones destacadas: Números ganadores:

275 mil pesos - 44995

275 mil pesos - 37148

Resultados de la Lotería Nacional HOY viernes 13 de marzo 2026: Sorteo Superior 2876

Los resultados se actualizan conforme se desarrolla el sorteo y posteriormente pueden consultarse también en los canales oficiales de la Lotería Nacional.

Sorteo Superior 2876 de la Lotería Nacional conmemora el Día de la Ganadería

El billete del Sorteo Superior 2876 de la Lotería Nacional está dedicado a reconocer el Día de la Ganadería, una actividad fundamental para el desarrollo económico y alimentario de México. Este sorteo ofrece un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, mientras que cada cachito tiene un costo accesible de 40 pesos para los participantes.

La emisión del billete busca destacar la importancia del sector ganadero en el país, una actividad que forma parte de la producción agropecuaria nacional y que contribuye al abastecimiento de alimentos, generación de empleos y desarrollo rural.

A través de este sorteo, la Lotería Nacional también rinde homenaje a quienes trabajan diariamente en la producción pecuaria y fortalecen esta industria en distintas regiones de México.

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería Nacional?

Si tu número resulta ganador, el cobro dependerá del monto del premio obtenido. Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos de venta autorizados de la Lotería Nacional, mientras que los premios mayores deben reclamarse en instituciones bancarias o en oficinas autorizadas.

Para realizar el trámite es necesario presentar el billete o cachito ganador en buen estado, además de una identificación oficial vigente. En algunos casos también se pueden aplicar impuestos federales y estatales según el monto del premio obtenido.

Un sorteo que mantiene viva la tradición en México

El Sorteo Superior forma parte de los juegos históricos de la Lotería Nacional y se realiza de manera periódica durante el año, repartiendo millones de pesos en premios entre los participantes. Cada edición mantiene el formato tradicional del sorteo con extracción de números y múltiples premios derivados.

Para muchos jugadores, estos sorteos representan una oportunidad de ganar premios importantes con una inversión relativamente accesible, lo que ha convertido a la Lotería Nacional en una de las instituciones más reconocidas en el ámbito de juegos de azar en México.