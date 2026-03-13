Se deslinda PT de José Narro Céspedes por presuntos vínculos con Crimen Organizado

Diputado de Morena, José Narro Céspedes (Cuartoscuro)

El Partido del Trabajo se deslindó de manera tajante de cualquier vínculo político, electoral o de representación con el diputado José Narro Céspedes, luego de que el actual diputado de Morena se le ha involucrado presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), situación que estaría siendo investigada por las autoridades.

“Ante las recientes publicaciones en diversos medios de comunicación sobre supuestos vínculos del diputado Narro con actividades ilegales, así como la mención de nombres y situaciones que ponen en duda nuestra integridad y compromiso con la legalidad” el partido se desmarcó del legislador zacatecano.

Según versiones periodísticas, el legislador de Morena es parte de una investigación por parte del Gobierno de Estados Unidos por su presunta relación con cárteles del narcotráfico donde se señala que habría i entregado credenciales del PT a integrantes de estas organizaciones delincuenciales.

En septiembre de 2022 se difundió fotografía en la que Narro Céspedes aparecía durante una comida en Acapulco con ‘El Gerry’, operador del CJNG, efectuada meses antes.

En este contexto, la dirigencia nacional del PT encabezada por Alberrto Anaya recalcó que Narro Céspedes no forma parte de este partido en ninguna de sus instancias desde hace 15 años, por lo que desde entonces no se guarda relación alguna.

En un comunicado, el PT aclaró que “el actual diputado federal por Morena, José Narro Céspedes, fue expulsado del PT desde el 30 de junio de 2010; posteriormente militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de 2007 al 2017 y finalmente en el 2018 se incorporó a Morena siendo senador bajo esas siglas”.

Por por lo tanto—recalcó--, no representa ni a nuestro partido ni a sus ideales, es así que cualquier actividad o declaración realizada por él es de su exclusiva responsabilidad.

En este sentido, rechazamos los señalamientos que pretenden asociarnos con el diputado, y reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la honestidad, la justicia y el bienestar del pueblo mexicano,