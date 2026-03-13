Sheinbaum celebra el diálogo entre Cuba y Estados Unidos

México aplaude el diálogo entre Cuba y Estados Unidos MEX7061. MANZANILLO (MÉXICO), 13/03/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de México, de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, hablando durante una rueda de prensa en el municipio de Manzanillo, en Colima (México). Sheinbaum celebró el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las renovadas tensiones entre Washington y La Habana. EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO) (Presidencia de México/EFE)

Durante su conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el apoyo de su Gobierno a Cuba en medio de la tensión entre Washington y La Habana. En el contexto se incluye el embargo económico impuesto por Estados Unidos a la isla desde hace décadas y que desde hace más de dos meses no ha llegado a Cuba ningún buque con combustible. Esto tras la imposición de un bloqueo petrolero a la isla por parte del presidente estadounidense Donald Trump..

Cuando se le pregunto acerca de las conversaciones que recientemente han tenido lugar entre los funcionarios de los dos países, con el objetivo de encontrar una manera de resolver sus diferencias, la mandatorio expresó: Qué bueno. Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo”

El pronunciamiento ocurre después del anuncio hecho por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien explicó que su país se encuentra en conversaciones con autoridades de Estados Unidos.

“México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria en la búsqueda de la paz”, afirmó la mandataria,

Asimismo, comentó que toda la ayuda humanitaria que han enviado a la isla las y los mexicanos ha sido recibido y agradecido por las autoridades cubanas. “Agradecemos también las palabras del presidente de Cuba con relación al agradecimiento de la ayuda humanitaria que ha estado enviando México, tanto desde la sociedad como del propio gobierno”, afirmó.

En este sentido, han habido diversos medios de comunicación que han difundido la supuesta noticia de que el gobierno cubano esta comercializando los apoyos que ha enviado México. Sheinbaum negó que eso este pasando y que tienen muchas imágenes de agradecimiento de los habitantes de la isla.

Por otro lado, en cuanto al papel de México en la participación de algún dialogo entre Washington y La Habana, la presidenta del país, expresó que su gobierno ha promovido el diálogo con ambas partes.

“Digamos que el papel de México ha sido de promoción del diálogo tanto con las autoridades de Estados Unidos como con las autoridades cubanas”, añadió.

Por último, menciono que si bien ya han habido tres viajes marítimos con ayuda a la isla, el apoyo humanitario no se va a detener ahí.