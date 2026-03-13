Tarjetón Digital IMSS 2026: estos son los beneficios y ventajas de tramitarlo

Tarjetón Digital IMSS 2026 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó una nueva herramienta a su sistema digitalizado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa ampliando su servicio de procesos digitales con el objetivo de agilizar la atención de usuarios y usuarias.

Este marzo de 2026, comenzó la implementación del Tarjetón Digital, una nueva herramienta destinada a sustituir el talón de pago tradicional y permitir a sus afiliados, afiliadas, la consulta y descarga de sus comprobantes de pago en línea desde cualquier dispositivo.

¿Quiénes deben tramitar el Tarjetón Digital del IMSS?

Este documento digital está dirigido a principalmente a las y los derechohabientes que requieran consultar sus comprobantes de pago y datos laborales; entre los beneficiados y beneficiadas se encuentran:

Personas Trabajadoras afiliadas al IMSS.

Personas pensionadas.

Jubilados o jubiladas del Instituto.

Al tramitarlo, facilitarán su acceso a datos como detalles de percepciones, descuentos y depósitos sin acudir a ventanillas físicas.

¿Cómo realizar el trámite del Tarjetón Digital IMSS?

No existe edad mínima ni máxima como requisito para tramitar este documento digitalizado, por lo que todos los trabajadores, trabajadoras, personas adultas mayores pensionadas podrán acceder fácilmente, siempre y cuando sus datos sean correctamente registrados y actualizados en el sistema de la institución.

El trámite es gratuito y se realiza en línea a través del portal oficial del IMSS o la aplicación IMSS Digital; para completarlo, se requiere la siguiente información:

CURP.

Número de Seguridad Social.

Estado de Residencia.

Correo electrónico vigente.

Beneficios y ventajas del Tarjetón IMSS 2026

El Tarjetón Digital tiene por objetivo agilizar los trámites, las consultas y reducir el uso de documentos físicos y evitar los largos tiempos de espera en las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, facilitando de esta manera el acceso a la información.

Las funciones principales de esta nueva herramienta en el sistema digitalizado del IMSS, son:

Descargar comprobantes de pago.

Revisar historial de depósitos y descuentos.

Consultar datos laborales y administrativos.

Dar seguimiento a trámites o créditos del IMSS.

Al reemplazar el antiguo talón de cheque, esta moderna modalidad permitirá a la persona derechohabiente ver la cantidad exacta de sueldo, retención de impuestos, cuotas sindicales, préstamos o descuentos desde cualquier dispositivo.