Revista del Consumidor advierte sobre estrategias negativas durante las compras en línea

Para alertar a las personas acerca de las estafas en ventas por internet, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla en la sección Entorno digital, correspondiente a la edición de noviembre de 2026 de la Revista del Consumidor, los recursos oscuros utilizados por el comercio en línea.

Se trata de estrategias comerciales que, mediante diseños engañosos en páginas de internet y aplicaciones, influyen en las decisiones y logran que las y los consumidores gasten más dinero o acepten condiciones que no desean. Para lograrlo, se valen de información confusa o incompleta, presión para actuar rápidamente, opciones predeterminadas o procesos que dificultan ciertas elecciones.

El artículo destaca en qué consisten los mecanismos más comunes:

• Mensajes de escasez o urgencia: El objetivo es generar presión para comprar rápidamente, reduciendo el tiempo para comparar opciones, revisar las condiciones o pensar si realmente se necesita el producto.

• Opciones elegidas sin consentimiento: Al momento de pagar, se encuentran casillas seleccionadas previamente de forma automática (como “protección adicional” o “envío Premium”), lo que incrementa el precio final. Es importante poner atención, ya que una decisión puede estar condicionada por la forma en que se presentan las alternativas.

• La trampa de los botones: Consiste en acomodar de manera conveniente las opciones de selección. En este caso entra en juego la jerarquía visual; el diseño de una página puede hacer que una opción parezca mucho más sencilla, atractiva o evidente que otra para influir en la decisión de compra (por ejemplo, destacar visualmente el botón “pagar ahora” frente a uno discreto que diga “seguir buscando”).

• El precio que aparece y el que se paga: Se debe tener en cuenta que un precio atractivo puede cambiar considerablemente cuando se agregan cargos, servicios o conceptos adicionales durante el proceso de pago.

La Profeco recomienda hacer conciencia de la necesidad real del producto, desconfiar de mensajes urgentes, revisar las casillas preseleccionadas y comprobar el precio final antes de pagar.