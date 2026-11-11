Acusa oposición a FGR de proteger a Taddei pese a denuncias interpuestas

La FGR ya tiene al menos tres denuncias penales contra la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei (Cuartoscuro y FGR)

La oposición en el Senado acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de proteger a Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que hasta ahora no ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los presuntos actos de corrupción relacionados con la contratación de material electoral y sus vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, pese a que ya existen denuncias formales presentadas.

El presidente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno, recordó que su partido presentó una denuncia ante la FGR, pero reprochó que la institución encabezada por Ernesstina Godoy, no haya actuado para investigar los señalamientos contra la exfuncionaria electoral, por lo que consideró que existe un manto de impunidad para evitar que el caso avance y se determinen responsabilidades.

“Ya presentamos la denuncia y no investigan, ¿por qué? Porque son lo mismo, porque son una bola de corruptos, porque se van a tapar. Claro, sin lugar a dudas, es un manto de impunidad, porque lo que quieren es no investigar nada y que no suceda nada”, acusó.

El dirigente priista sostuvo que las denuncias no deben limitarse a la salida de Taddei del organismo electoral, sino que deben derivar en una investigación que permita identificar a todos los funcionarios y particulares que presuntamente participaron en las irregularidades relacionadas con proveedores y contratos del INE.

Moreno afirmó que la investigación debe alcanzar también a otros consejeros, funcionarios del instituto y empresarios que, según sus señalamientos, habrían participado en una estructura para influir en las decisiones del organismo y en la integración de los órganos electorales locales.

Demandó que, además de la FGR, intervengan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de revisar el manejo de los recursos públicos, las contrataciones y las posibles responsabilidades administrativas y penales.

“Lo que nosotros exigimos es que haya transparencia, resultados”, insistió el senador, quien reiteró su acusación de que Taddei mantiene vínculos políticos con Morena y que su llegada a la presidencia del INE respondió a los intereses del partido en el gobierno.

A su vez, el senador del PAN, Mauricio Vila Dosal, también cuestionó la falta de avances de la Fiscalía y pidió que demuestre con hechos su disposición para investigar las presuntas irregularidades en el instituto electoral.

El legislador expresó su preocupación porque mientras en otros casos las autoridades actúan con rapidez, como fue el caso del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en las denuncias relacionadas con personas vinculadas al gobierno federal no se observen los mismos tiempos ni la misma determinación.

Como ejemplo, mencionó que en otros asuntos las autoridades han realizado detenciones en cuestión de días, mientras que en el caso de Taddei, pese a los señalamientos públicos y las denuncias presentadas, no se conoce una actuación equivalente de la Fiscalía.

“Lo que queremos es que demuestren que hay la voluntad de poder investigar este tema a fondo. Creo que es un tema de la más relevancia a nivel nacional”, sostuvo.

Cuestionado sobre si considera que la FGR se ha convertido en una tapadera de la exconsejera presidenta del INE, Vila evitó adelantar una conclusión y señaló que corresponde a la institución acreditar su independencia mediante una investigación efectiva.

“Yo no digo que vaya a ser o no, yo lo que digo es que demuestren en los hechos que quieren combatir este escándalo de corrupción que hay en el INE”, respondió.

El panista pidió que las autoridades esclarezcan los señalamientos, determinen si existieron irregularidades y sancionen a quienes resulten responsables, sin importar su filiación política o cercanía con el gobierno.

Ambos legisladores coincidieron en que la FGR debe actuar ante las denuncias y evitar que los señalamientos contra la ex titular del INE queden sin consecuencias.