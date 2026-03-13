Tarjetón Digital IMSS 2026: ¿Quiénes deben tramitarlo, qué requisitos piden y cuáles son sus beneficios? Con el Tarjetón Digital IMSS puedes evitar acudir a tu clínica para obtener tus comprobantes de pagos (Imagen hecha con IA)

Con el Tarjetón Digital IMSS puedes evitar acudir a tu clínica para obtener tus comprobantes de pagos. Conoce qué otros beneficios obtendrás tramitándolo, así como sus requisitos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha habilitado una plataforma, llamada Tarjetón Digital IMSS, para consultar diferente información, como el salario o tus comprobantes de pago.

Con el Tarjetón Digital IMSS puedes agilizar ciertos trámites desde tu celular o computadora, evitando que tengas que acudir a las ventanillas de tu clínica familiar. Por lo que aquí te decimos todo lo que necesitas saber sobre este nuevo trámite.

¿Quiénes deben tramitar el Tarjetón Digital del IMSS este 2026?

Pueden acceder al Tarjetón Digital del IMSS, el cual busca facilitar ciertos trámites a través de la digitalización de los mismos, los pensionados, jubilados y trabajadores activos afiliados a esta institución.

Beneficios del Tarjetón Digital IMSS

Entre las diferentes beneficios que puedes obtener con tu Tarjetón Digital IMSS se encuentran los siguientes:

Descargar y consultar comprobantes de pagos mensuales.

Consultar tu salario, así como descuentos, préstamos y deducciones del mismo.

Verificar y actualizar datos personales como correo electrónico, domicilio y número celular.

Evitar acudir a tu clínica familiar para realizar los trámites antes mencionados.

Requisitos para el registro: Lo que necesitas tener a la mano

El trámite para el registro de tu Tarjetón del IMSS se realiza en línea a través de la página web de esta institución médica destinada a este trámite.

En la página se te solicitarán los siguientes datos, los cuales deberás tener a la mano:

Correo electrónico personal

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Fecha de Ingreso IMSS

Matrícula o número de Seguridad Social

Entidad de procedencia

Paso a paso: Cómo tramitar el Tarjetón del IMSS desde casa

Una vez dentro de la plataforma para tramitar el Tarjetón del IMSS y tengas los datos antes mencionados, deberás seguir los siguientes pasos: